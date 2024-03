Marta Manowska nieustannie utrzymuje się na fali popularności, dzięki topowym formatom Telewizji Polskiej, które prowadzi od lat. Obecnie widzowie mogą ją oglądać w roli prowadzącej szóstej edycji "Sanatorium miłości". Z kolei już niebawem Marta Manowska pojawi się jako gospodyni 11. sezonu programu "Rolnik szuka żony". Jak zapowiedziano, już wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć zerowy odcinek programu, w którym pojawią się tzw. wizytówki bohaterów. Fani nie kryją z tego powodu zachwytu, mimo to czujnym okiem przyglądają się prowadzącej. W komentarzach padło kilka uszczypliwości.

Marta Manowska zapowiada nowy sezon "Rolnik szuka żony". "Jesteśmy już prawie gotowi"

Na instagramowym profilu programu "Rolnik szuka żony" poinformowano, że zerowy odcinek najnowszej edycji zostanie wyemitowany już w Niedzielę Wielkanocną. Przy okazji zdradzono, że w wizytówkach pojawi się sześciu mężczyzn, a także trzy panie. "Dzień dobry! Jak przygotowania do Wielkanocy? My jesteśmy już prawie gotowi do zerowego odcinka 11. edycji. Widzimy się już w Niedzielę Wielkanocną o 21:20. Pokażemy wam dziewięć osób poszukujących kogoś do spędzenia razem reszty życia. Po raz pierwszy w historii programu w zerowym odcinku pojawią się aż trzy panie, więc będzie się działo! Będziecie z nami?" - napisano na profilu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Nowy sezon "Rolnik szuka żony" tuż tuż. Internauci sypią uszczypliwościami. Oberwało się też prowadzącej

Do opublikowanego postu zostało załączone zdjęcie Marty Manowskiej. Prezenterka stoi na tle malowniczej wiejskiej ścieżki. Ma na sobie beżowe palto i ciemne spodnie, a jej włosy lekko rozwiane są przez podmuch wiatru. Taki kadr nie przypadł do gustu wszystkim internautom. Niektórzy zarzucili jej, że zbyt często pojawia się w programie i skupia na sobie całą uwagę. "Mam nadzieję, że pani Manowska nie będzie się pchała na pierwszy plan, tak jak to robi u seniorów" - zarzucił jeden z internautów. Inni czepiali się, że przez 12 miesięcy powstaje tylko jedna edycja. "Moglibyście drugą edycję w ciągu roku zrobić" - zasugerowano. Kolejni dziwili się, że po zmianie władzy program nadal pojawia się na antenie. "Nie zlikwidowali tego programu po zmianie władzy?" - zapytano. Tego typu komentarze są jednak nieliczne. Zdecydowana większość wyraziła radość i ekscytację z powodu nadchodzącej edycji uwielbianego programu. "Ojejku, czekam z niecierpliwością", "Jestem z wami od 11. edycji", "Już nie mogę się doczekać" - pisali. A wy co o tym sądzicie? Czekacie na nowy sezon? ZOBACZ TEŻ: Marta Manowska straci pracę w TVP? "Nie reaguję, kiedy czytam, że zostanę zwolniona".