"Sanatorium miłości" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów od początku prowadzone jest przez niezastąpioną Martę Manowską. Choć szósty sezon dopiero się rozpoczął, to już zdążył wywołać ogromne emocje u widzów. Bez wątpienia jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek jest Małgorzata. Ostatnio za sprawą kobiety rozpętała się niezła awantura, która odbiła się szerokim echem w sieci. Poczynania kuracjuszy skomentowała Anita z poprzedniej edycji. Zajęła jasne stanowisko.

"Sanatorium miłości". Anita o aferze z Małgorzatą. Jej słowa dają do myślenia

Wszystko zaczęło się od tego, że Małgorzacie wpadł w oko Andrzej. Ta liczyła, że mężczyzna odwzajemni jej uczucia i tak też się stało. Senior adorował kobietę i był dla niej niezwykle uprzejmy. Po pewnym czasie nieco bardziej niż Małgorzatą zainteresował się on jednak Teodozją. To rozsierdziło Małgorzatę. Wzburzona kobieta w dosadnych słowach zapowiedziała, że zemści się na Andrzeju za jego niestabilność w uczuciach. Widzowie wzięli w obronę Andrzeja. Twierdzili, że mężczyzna de facto nic takiego kobiecie nie obiecał, ale znaleźli się też tacy, którzy stanęli po jej stronie. Głos w sprawie zabrała również Anita, która wystąpiła w minionej edycji randkowego show. Kobieta podeszła do zdarzenia bardzo racjonalnie. Jej słowa dają wiele do myślenia. "To prawda, dziewczyna chciała, żeby coś się działo. (...) Trzeba człowieka poznać, żeby móc go ocenić, nikt z widzów do końca nie wie, jaka była sytuacją na planie. Dzięki niej coś się dzieje i nie ma nudy" - napisała w mediach społecznościowych. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Wspomina trudne chwile

Małgorzata ma za sobą trudne chwile. Życie jej nie oszczędzało. Na łamach programu opowiedziała o swoich małżeństwach. Pierwsze z nich zakończył tragiczny wypadek. Drugie dostarczyło kobiecie równie trudnych przeżyć. Małgorzata ze łzami w oczach wyznała prowadzącej, że była ofiarą przemocy domowej. Wraz z upływem czasu udało jej się odciąć od toksycznej relacji. Wyznała, że nigdy wcześniej o tym nie mówiła. Na odwagę zdobyła się dopiero przed kamerami.