"Milionerzy" to uwielbiany przez widzów teleturniej, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością. Program pojawia się na antenie TVN od lat i niezmiennie prowadzony jest przez Huberta Urbańskiego. Niedawno wystartował kolejny sezon telewizyjnego show. Tym razem uczestnicy mają do swojej dyspozycji nie trzy, a aż cztery koła ratunkowe. W 715. odcinku w fotelu naprzeciwko prowadzącego zasiadł pan Wojciech, dziennikarz z Wrocławia. Uczestnik całkiem nieźle sobie radził, ale pewnych trudności dostarczyło mu pytanie za 20 tys. zł.

"Milionerzy". Co powstało x XIX w. w celu ominięcia pruskich komór celnych przy tranzycie zboża przez Bałtyk?

Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Co powstało w XIX w. w celu ominięcia pruskich komór celnych przy tranzycie zboża przez Bałtyk?", a następnie podał cztery możliwe odpowiedzi.

A. Kanał Elbląski

B. Zalew Zegrzyński

C. Kanał Augustowski

D. Zalew Wiślany

Pan Wojciech ewidentnie nie był zadowolony z tego, co usłyszał. Przyznał, że ta dziedzina nie należy do jego najmocniejszych stron. No i tu się robi problem. Wszelkie rzeki, kanały, zalewy, a do tego jeszcze XIX wiek to jest tragedia w moim przypadku - powiedział z nietęgą miną.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Ta sytuacja zmusiła mężczyznę do sięgnięcia po pierwsze koło ratunkowe. W związku z tym poprosił o wsparcie publiczności. Ta jak zwykle okazała się nieoceniona. Większość, bo aż 64 proc. postawiła na odpowiedź C. Uczestnik nie zastanawiał się zbyt długo i postanowił pójść tym śladem. Poprosił prowadzącego o ostateczne zaznaczenie właśnie tej opcji. Całe szczęście, ponieważ okazała się ona poprawna. Pan Wojciech zgarnął 20 tys. zł. i z uśmiechem na twarzy kontynuował grę. W sumie wyszedł ze studia z gwarantowaną sumą 40 tys. zł.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 714. odcinku grę kontynuowała pani Anna. Uczestniczka brawurowo odpowiadała na kolejne pytanie i wykazała się nietuzinkową dawką wiedzy. Niestety, pytanie z kategorii religii przyprawiło jej małe trudności. Kobieta nie ukrywała, że nie zna odpowiedzi, jednak postanowiła pójść za głosem intuicji i zaryzykowała. Tym raz opłaciło się to. Wybrana odpowiedź była dobra, a pani Anna uzyskała 250 tys. zł. Natomiast w 711. odcinku zagrał pan Kamil. Mężczyzna zmierzył się z pytaniem o fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego.Z trudnej sytuacji nie uratowało go nawet koło ratunkowe. Mężczyzna opuścił studio bogatszy jedynie o gwarantowany tysiąc złotych. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55.