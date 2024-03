"Hotel Paradise". Agnieszka ma sławnego szwagra. Nie do wiary

Najnowsza edycja "Hotelu Paradise" wystartowała pełną parą i powoli rozkręca się na dobre, dostarczając widzom ogrom emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Format niezmiennie prowadzony jest przez Klaudię El Dursi, która co jakiś czas przybywa do wietnamskiej willi, by nieco namieszać wśród mieszkańców. Nie da się ukryć, że uczestnicy chętnie wykorzystują popularność zdobytą w telewizji, do rozkręcenia działalności w sieci. Agnieszka z ósmej edycji programu właśnie zorganizowała słynną serię pytań Q&A na Instagramie. W trakcie wyszło na jaw, że jej szwagier jest znanym raperem. Poznajcie szczegóły.

"Hotel Paradise". Agnieszka ma sławnego szwagra. To znany raper

Agnieszka z ósmej edycji "Hotelu Paradise" postanowiła wejść w interakcję z fanami. W tym celu zostawiła im okienko z pytaniami na Instagramie. Jedna z internautek wykazała się niezwykłą spostrzegawczością i zwróciła uwagę na powiązania rodzinne uczestniczki hitu TVN. "O matko, czy twoim szwagrem jest Sarius?" - napisała wyraźnie podekscytowana. Agnieszka migiem rozwiała wszelkie wątpliwości. "Tak. Tu mnie odwozili na samolot do Wietnamu" - odpowiedziała, załączając selfie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Szwagier Agnieszki rozwija prężną działalność muzyczną

Sarius, a właściwie Mariusz Golling zadebiutował w 2013 roku, wydając album o nazwie "Blisko leży obraz końca". Płyta została wyprodukowana przez DJ-a Eproma i wydana nakładem wytwórni Asfalt Records, której Sarius stał się pełnoprawnym członkiem. Wytwórnię opuścił tuż po wypuszczeniu kolejnej płyty "I żyli krótko i szczęśliwie" w 2016 roku. Przez lata kariery muzycznej współpracował z innymi cenionymi artystami, jak Hades czy O.S.T.R. Działalność Sariusa cieszy się sporą popularnością. Jego największe hity zgromadziły na YouTubie kilka milionów odsłon. Oprócz tego mężczyzna aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jego poczynania śledzi ponad 200 tys. obserwujących. Zazwyczaj dzieli się z nimi działaniami zawodowymi, kadrów z życia prywatnego jest zdecydowanie mniej.