"Sanatorium miłości". Intymne wyznanie Stefana zaskoczyło. "Popłakałam się"

"Sanatorium miłości" to program, w którym oglądamy poszukiwania seniorów drugiej połówki. Format już od sześciu sezonów podbija serca widzów Telewizji Polskiej, a 10 marca ruszył najnowszy z nich. Jednym z uczestników jest przebojowy i towarzyski Stefan, który od kilku lat jest wdowcem. Ojciec piątki dzieci podzielił się z kuracjuszami i widzami tragiczną historią o swoim małżeństwie. Jego żona zmagała się z uzależnieniem od alkoholu.

"Sanatorium miłości". Stefan zaskoczył intymnym wyznaniem. Jego żona była alkoholiczką

- Piła wszystko, tylko denaturatu nie. Piła całe życie. Nie mogliśmy na nią znaleźć żadnego sposobu, choć namawialiśmy ją z córkami na odwyk - mówił Stefan o swojej zmarłej żonie. Uczestnik w rozmowie z Martą Manowską wyznał, że mimo trudnych chwil nie przeszło mu przez myśl, że mógłby opuścić swoją żonę. Choć obiecywała poprawę, wytrzymywała jedynie dwa tygodnie, po czym wracała do nałogu. Uczestnik zgłosił się do programu, by znaleźć nową towarzyszkę życia, lecz póki co kuracjuszki nie są nim specjalnie zainteresowane.

"Sanatorium miłości". Widzowie komentują historię Stefana. Część z nich ma żal do kuracjuszy

Historia Stefana poruszyła niektórych widzów aż do samych łez. Wielu z nich zauważa jednak, że uczestnik jest bardzo często pomijany przez grupę kuracjuszy. Internauci twierdzą, że uczestnicy nie są zainteresowani, aby go bliżej poznać. "Popłakałam się aż dzisiaj, jak usłyszałam historię pana Stefana", "Szkoda mi Stefana. Wydaje się bardzo uczuciowym i miłym mężczyzną, a mam wrażenie, że jest odrzucany w programie", "Póki co najgorszy sezon, ludzie nastawieni na siebie, nie potrafią się razem bawić i wspólnie poznawać. Panie bardzo nastawione na siebie, brak klasy, niestety widać to w stosunku do pana Stefana. W poprzednich sezonach panie i panowie byli naprawdę różni, ale każdy dawał sobie szansę na poznanie, przyjaźń i ewentualną miłość" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych matrymonialnego show TVP. Oglądacie szósty sezon "Sanatorium miłości"?

