Nowa edycja "Love Island" trwa w najlepsze i każdy nowy odcinek przynosi skrajną dawkę emocji. Niedawno do programu dołączył 26-letni Mateusz. Widzowie szybko rozpoznali w nim uczestnika "Top Model", który daleko zaszedł w programie i odpadł tuż przed finałem. Przed "Love Island Mateusz wziął także udział w szybkich rankach na kanale GOATS na YouTube. "On był już wszędzie" - komentowali niezadowoleni widzowie. Ostatnio uczestnikowi spodobała się Nicole i doszło między nimi do pocałunku. Jak się okazuje Nicole i Mateusz znali się przed programem. Mieli już okazję randkować.

"Love Island". Mateusz i Nicole znali się przed programem? Randkowali na oczach milionów

Mateusz z "Love Island" był początkowo zainteresowany Oliwią, ale uczestnikowi spodobała się Nicole. W trakcie ostatniej rozmowy pary wyszło na jaw, że znali się jeszcze przed programem. Zarówno 20-latka, jak i uczestnik nie zdradzili jednak, w jakich okolicznościach mieli okazję się poznać. Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje, Mateusz i Nicole mieli już nawet okazję randkować. Para poznała się podczas szybkich randek na kanale GOATS. W filmie "15 DZIEWCZYN vs 15 MĘŻCZYZN - SZYBKIE RANDKI - RED BUTTON", który trafił do sieci na począrku marca. Co ciekawe nagranie ma już prawie dwa miliony wyświetleń. Jak sądzicie, pasują do siebie?

'Love Island'. Nicole i Mateusz znali się przed programem fot. screen youtube.com/ 15 DZIEWCZYN vs 15 MĘŻCZYZN - SZYBKIE RANDKI - RED BUTTON

"Love Island". Nicole oberwała od widzów show. "To już żenujące"

Kiedy na "Love Island" pojawiła się Nicole, widzowie mieli za złe produkcji, że angażują do show osoby, które już robią karierę w mediach. 20-latka ma nie tylko spore zasięgi na Instagramie, ale oprócz GOATS wzięła udział w projekcie Natsu. Widzowie zgodnie stwierdzili, że do programu powinny być angażowane przede wszystkim nowe osoby. "Ja to bym z przyjemnością obejrzał taki program z normalnymi ludźmi, a nie jacyś influencerzy", "To już jest żenujące, dlaczego zawsze dajecie do programu osoby, które zarabiają więcej lub jakieś znane twarze, które mogłyby zyskać na tym? Porażka" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?

'Love Island'. Nicole i Mateusz fot. mat. prasowe