Tomasz Orzechowski od lat startuje w mistrzostwach świata w quizach i jest najwyżej notowanym Polakiem. Wiele osób może kojarzyć go m.in. z hitowego teleturnieju TVN-u "Milionerzy". Jakiś czas temu mężczyzna został bowiem piątym zwycięzcą programu. Na tym jednak jego przygoda w telewizyjnych teleturniejach się nie zakończyła. W 2020 roku Tomasz Orzechowski wystąpił we wznowionym wówczas teleturnieju "Va Banque", prowadzonym przez Przemysława Babiarza. Wystąpił w ośmiu odcinkach programu i wygrał łącznie 64 tys. zł. We wtorek 26 marca po raz kolejny pojawił się w programie. Jak mu poszło tym razem?

"Va Banque". Tomasz Orzechowski ponownie w teleturnieju. Trafił na trudnych przeciwników

Tomasz Orzechowski pojawił się w studiu z promiennym uśmiechem na twarzy. Widać było po nim, że ma bojowe nastawienie do gry. I nie było to mylne spostrzeżenie, bo jako pierwszy odpowiedział na początkowe zagadnienie, przy okazji zgarniając premię. Niestety, drugie zagadnienie nie poszło już po jego myśli. Mężczyzna stracił swoją szansę. Zaraz później odzyskał ją jednak i wrócił ze zdwojoną siłą. Mimo to nie wysunął się na prowadzenie i nie udało mu się pozostawić konkurencji w tyle. Jego przeciwnicy byli równie zdeterminowani i ochoczo brali na siebie kolejne zagadnienia. Dopiero po jakimś czasie od rozpoczęcia teleturnieju Tomasz Orzechowski ponownie się włączył i udało mu się odpowiedzieć na kilka kolejnych zagadnień pod rząd. Po pierwszej rundzie zgromadził 1800 zł. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Va Banque". Tomasz Orzechowski nie powtórzył sukcesu. Tym razem nie udało mu się wygrać

W drugiej rundzie Tomaszowi Orzechowskiemu szło całkiem nieźle. W pewnym momencie miał na swoim koncie już trzy tys. zł. Niestety, błędnie udzielona odpowiedź związana z "Panem Tadeuszem" wyzerowała jego konto. Mimo to mężczyzna zakasał rękawy i z całych sił starał się odrobić straty. Drugą rundę zakończył z cztery tys. zł. W finale mężczyzna nieco się jednak przeliczył i postawił złe pytanie. Ostatecznie uplasował się na trzeciej pozycji i zgarnął zero zł. Ten epizod należał do Tomasza Romaniuka. Mężczyzna dwukrotnie zdobył tytuł mistrza. Łącznie w dwóch odcinkach wygrał 55 800 zł. ZOBACZ TEŻ: "Jaka to melodia?" i "Koło fortuny" wracają z nowymi odcinkami do TVP. Co dalej z prowadzącymi?