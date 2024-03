Już wkrótce rozpocznie się nowa edycja programu "Rolnik szuka żony". Jedenasta odsłona randkowego show będzie miała swój początek w Wielkanoc. Format ponownie poprowadzi Marta Manowska. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze informacje na temat uczestników. Wśród rolników i rolniczek szukających prawdziwej miłości, jedna kandydatka wyjątkowo przyciągnęła uwagę odbiorców. Poznajecie? Wystąpiła już w innym programie.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar przestrzega! Był ofiarą oszustów

"Rolnik szuka żony". Znana osobistość pojawi się programie. Wcześniej była nawet w "Pytaniu na śniadanie"

Fani mogli już poznać nowych uczestników programu "Rolnik szuka żony". Okazało się, że wśród nich znajduje się znajoma twarz. Mowa o 23-letniej influencerce. W zapowiedzi nowego sezonu mówiła jedynie, że jeszcze mieszka z rodzicami. Fani od razu rozpoznali, że jest to Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, dobrze znana w środowisku mediów społecznościowych. Influencerka na co dzień zajmuje się rolnictwem, a poza godzinami pracy działa na Instagramie. W sieci obserwuje ją ponad 25 tysięcy użytkowników internetu. Co więcej, Wiktoria zaliczyła już debiut telewizyjny. Jakiś czas temu pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o tym, jak zrezygnowała z marzeń o aktorstwie i została rolniczką. Teraz będzie szukać miłości w programie. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Pytanie na śniadanie'. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska fot. 'Pytanie na śniadanie'/screen

"Rolnik szuka żony". Fani o obecności influencerki w programie. Nie każdy jest zachwycony

Część fanów była zachwycona, gdy zobaczyła wstępne prezentacje nowych uczestników. Internauci cieszyli się, że zbliża się kolejna edycja programu. Niestety, nie każdy był zadowolony z faktu, że influencerka weźmie udział w show "Rolnik szuka żony". Poszczególne osoby były przekonane, że Wiktoria wykorzysta format do własnej autopromocji. "Jeśli tiktokerki pchają się do 'Rolnika' to czas chyba przestać to oglądać. To już nie jest ten program, który polubili ludzie kiedy pokazywał autentycznych rolników, którzy szukali miłości. Dziś to trampolina dla influencerów", "Skądś kojarzę tę dziewczynę", "Czy dobrze widzę, że to Wiktoria?" - czytamy w mediach społecznościowych. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Sara miała problemy ze zdrowiem przez całą ciążę. "260 dni zastrzyków"