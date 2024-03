Izabela Macudzińska zaistniała w programie "Królowe życia". Celebrytka przez dziewięć sezonów pokazywała swoje bajeczne życie w luksusach. Obecnie kobieta odnajduje się w innym show, mianowicie "Diabelnie boskich". Widzowie wielokrotnie mieli okazję widzieć córkę Macudzińskiej, Elizę. Dziewczynka jest już nastolatką. Obecnie działa w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 150 tysięcy użytkowników. Nie każdy jest zachwycony z jej działalności w sieci.

Córka Izabeli Macudzińskiej skrytykowana w sieci. Poszło o makijaż 15-latki

15-letnia Eliza jest dobrze znana w mediach społecznościowych. Nastolatka zdobyła duże uznanie fanów, którzy obserwują treści, jakie wrzuca do sieci. Ostatnio córka "królowej życia" postanowiła pokazać internautom, jak wygląda jej codzienny makijaż. Wstawiła filmik z tak zwanym tutorialem, gdzie pokazuje krok po kroku, jakich kosmetyków używa. Jak się okazało, nie każdemu jej nagranie przypadło do gustu. Pojawiły się wprawdzie pozytywne komentarze, np. od Laluny, która była zachwycona, jednak to krytyka zdecydowanie przeważała. Internauci stwierdzili, że 15-latka jest zbyt młoda na robienie makijażu. "Myślę, że jednak bez makeup'u wyglądasz śliczniej, naturalniej. Ciesz się z tego!", "Masz tak ładną cerę. Po co nakładasz takie ciężkie kosmetyki?", "Po co to sobie robisz?" - czytamy w sekcji komentarzy. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dlaczego córka Izabeli Macudzińskiej opuściła "Królowe życia"? Celebrytka zdradziła prawdę

Izabela Macudzińska wyznała w wywiadzie z Pomponikiem, że jej córka zniknęła z "Królowych życia" przez straszliwe zachowanie fanów. Przez jakiś czas widzowie wysyłali jej nietypowe wiadomości. Co więcej, dochodziło nawet do gróźb śmiertelnych pod adresem Elizy. Nastolatka sama chciała opuścić show. - To jest jej świadoma decyzja. Nie chciała, żeby ludzie ją postrzegali przez to, że jest znana. Szanuję jej decyzję. (...) Jesteśmy także na etapie sprawy, która trafiła na policję. Groźby karalne, śmiertelne. To też było nasze rodzicielskie podejście do tego. (...) Dostawała groźby w mediach społecznościowych - zdradziła w wywiadzie Izabela Macudzińska.