Wygląda na to, że 17. odcinek 141. edycji "Jeden z dziesięciu" zapisze się w historii programu. Wszystko za sprawą Arkadiusza Kopcia, który ma osiągnąć znakomity wynik. W mediach społecznościowych teleturnieju ukazała się już zapowiedź epizodu oraz krótki opis, z którego wynika, że nie zabraknie dużej dawki wrażeń. "W dzisiejszym, 17. odcinku 141. edycji 'Jednego z dziesięciu', czekają nas wielkie emocje. Który z zawodników przejdzie do historii programu? O tym dowiemy się już niebawem o godz. 19.00 w TVP1. Zapraszamy!" - czytamy.

W "Jeden z dziesięciu" ma paść rekord. Kim jest Arkadiusz Kopeć? "Przejdzie do historii"

- Przed nami odcinek, w którym emocje sięgną zenitu - słyszymy głos narratora w zapowiedzi odcinka. Z samego zwiastuna widać, jak pan Kopeć prosi o pytanie za pytaniem. - Jak to się skończy? Tego nikt nie wie - buduje napięcie Tadeusz Sznuk. Co wiemy o Arkadiuszu Kopciu, który ma rozłożyć swoją rozgrywką widzów na łopatki? Uczestnik brał już udział w show, a w 2020 roku był nawet zwycięzca Wielkiego Finału 117. edycji, zdobywając 605 punktów oraz wszystkie nagrody. Z jego wizytówki na stronie teleturnieju dowiadujmy się, że Kopeć jest byłym nauczycielem fizyki i informatyki. Zawsze lubił rozwiązywać krzyżówki i quizy, dlatego zgłoszenie się do teleturnieju było dla niego czymś naturalnym. Ma żonę i nie potrafi obejść się bez książek, telewizji i internetu. Jako swoje największe osiągnięcie życia podaje wygraną w "Wielkiej Grze" i w "Jednym z dziesięciu". Żałuje, że ta pierwsza nie jest już emitowana. Z pewnością zgłosiłby się do nowej edycji.

Tadeusz Sznuk w 'Jeden z dziesięciu' Tadeusz Sznuk w 'Jeden z dziesięciu' Fot. facebook.com/jedenzdziesieciu