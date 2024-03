Gigantyczna sensacja w TVP. Popularny program znika z anteny

"Sanatorium miłości" to program matrymonialny, w którym widzowie są świadkami poszukiwań seniorów w znalezieniu drugiej połówki. Format od samego początku podbił serca widzów TVP, którzy od tego roku mogą oglądać jego szósty sezon. W oczekiwaniu na nowy odcinek fani show będą musieli jednak uzbroić się w trochę cierpliwości. Przez zbliżającą się Wielkanoc 2024, płynność w emisji show zostanie nieco zaburzona.

"Sanatorium miłości" znika z anteny. "Najwyższy czas na ten zwiastun"

W mediach społecznościowych TVP pojawiła się zapowiedź zerowego odcinka "Rolnik szuka żony". "Skoro widzimy się już w niedzielę to chyba najwyższy czas na ten zwiastun, nie sądzicie?" - czytamy opis od produkcji. Fani w mig wychwycili, że do tej pory to przecież "Sanatorium miłości" emitowane było w niedziele. Wątpliwości rozwiała prowadząca Marta Manowska, która w odpowiedzi na komentarz jednej z internautek wyjaśniła, że "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowane w Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia, a zerowy odcinek nowego sezonu "Rolnik szuka żony" będzie mieć premierę w niedzielę 31 marca. "Już nie mogę się doczekać", "Będę oglądać" - czytamy komentarze podekscytowanych widzów.

"Sanatorium miłości". Andrzej ma nietypowe miejsce zamieszkania, Janina spodziewała się "lepszych facetów"

Co słychać w "Sanatorium miłości"? Niedawno dużym echem odbiło się wyznanie Andrzeja odnośnie do jego miejsca zamieszkania. 65-letni uczestnik programu zmaga się z problemami finansowymi, przez co mieszka w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. - Różne są kłody życiowe, które niestety spadają [na człowieka - red.], ale trzeba wsiąść do tego pociągu byle jakiego i znaleźć odpowiednią stację - zdradził w programie. Dużym zainteresowaniem wśród panów cieszy się Janina, która przyszła do show po nieudanym związku w nadziei na znalezienie szczęścia. Choć nie może narzekać na brak adoratorów, póki co żaden z nich nie wpadł jej w oko... - Spodziewałam się lepszych tych facetów - wyznała z rozbrajającą szczerością. Czekacie na nowe odcinki "Sanatorium miłości"?

Męski skład 'Sanatorium miłości' 'Sanatorium miłości'. Anita na zdjęciach z uczestnikami 'Rolnik szuka żony'.