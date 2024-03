"Rolnik szuka żony" wraca na antenę! Randkowe show od wielu lat gości w polskiej telewizji publicznej. W formacie występują uczestnicy, którzy na co dzień mieszkają na wsi i zajmują się gospodarstwem. Bohaterowie nie mieli szczęścia w miłości i są gotowi to zmienić. Od jakiegoś czasu w produkcji pojawiają się nie tylko rolnicy, ale również rolniczki. Show "Rolnik szuka żony" doczekał się aż dziesięciu edycji. Już wkrótce fani będą mogli oglądać kolejną. Jedenasta odsłona, zgodnie z tradycją, rozpocznie się w Wielkanoc. Program ponownie poprowadzi Marta Manowska. Kogo zobaczycie w tej edycji? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Rolnik szuka żony". Nadchodzi nowy sezon! Co wiadomo o uczestnikach?

Już w Wielkanoc fani zobaczą w Telewizji Polskiej tzw. odcinek zerowy programy "Rolnik szuka żony". Dzięki temu będzie można poznać kandydatów, którzy zaprezentują się na specjalnych nagraniach. Od "wizytówek" będzie zależało, jak potoczą się losy bohaterów. W mediach społecznościowych pojawiła się jednak mała zapowiedź. Wiadomo już, że wystąpią trzy panie w różnym wieku: pierwsza z nich przyznała, że mieszka z rodzicami, druga opisała się jako "wesoła i uśmiechnięta", a trzecia dodała, że brakuje jej wyjątkowej osoby. Co za tym idzie, pozostałymi uczestnikami są panowie. Aż sześciu rolników będzie szukało prawdziwej miłości. Pierwszy z nich podkreślił, że po powrocie z pracy kogoś mu brakuje. Drugi kandydat chce poszukać szczęścia. Trzeci z panów przyznał, że uwielbia oglądać filmy. Czwarty dodał, że wszystko ma, ale brakuje mu dziewczyny. Piąty uczestnik marzy o założeniu dziewczyny. Z kolei szósty uwielbia brunetki. Póki co, nie znamy jeszcze imion kandydatów. Będziecie oglądać? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Fani zareagowali na uczestników. Nie wszyscy są zachwyceni

W mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy. Fani wyrazili swoją opinię na temat nadchodzącego sezonu. Nie obyło się bez słów krytyki. Jeden z internautów stwierdził, że program "Rolnik szuka żony" stracił na wartości. Podkreślił, że obecnie jest jedynie pretekstem do zdobycia popularności. "To już nie jest ten program, który polubili ludzie, kiedy pokazywał autentycznych rolników, którzy szukali miłości. Dziś to trampolina dla influencerów" - czytamy. Z kolei wiele osób pokazało swój entuzjazm. "Super kandydaci", "Hurra!", "O, to jest dobra wiadomość", "Dużo, dużo szczęścia i miłości, niech znajdą nowi uczestnicy programu" - pisali fani na Instagramie. Z którą stroną się zgadzacie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Sara miała problemy ze zdrowiem przez całą ciążę. "260 dni zastrzyków"