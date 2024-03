Za nami 714. odcinek "Milionerów". Program od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością. Fani uwielbiają oglądać coraz to nowsze odsłony ciekawego show. Dotychczas niewiele osób wykazało się wiedzą wartą aż miliona złotych. Nie brakuje jednak śmiałków, którzy wciąż chcą spróbować swoich sił w grze. Tak też było tym razem. W najnowszym odcinku Hubert Urbański znowu przepytywał panią Annę. Jak sobie poradziła?

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów". Tak śmiał się z uczestniczki!

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Poradzilibyście sobie z nim?

W "Milionerach" po raz kolejny wystąpiła pani Anna. Nie miała już do dyspozycji żadnych kół ratunkowych. Zaskoczyło ją pytanie za 250 tysięcy złotych. Religijna kategoria sprawiła uczestniczce niemałe problemy. Pytanie brzmiało: "Nie należał do grona dwunastu uczniów Jezusa, ale tradycja chrześcijańska nadała mu tytuł Apostoła Narodów". Pani Anna nie ukrywała, że nie zna poprawnej odpowiedzi. Dla bohaterki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. Szymon Kananejczyk,

B. Judasz Iszkariot,

C. Jan Ewangelista,

D. Paweł z Tarsu.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pani Anna nie wiedziała, który wariant zaznaczyć. Od razu wyeliminowała Judasza. Przyznała się, że ma pewne przemyślenia. - Ale jak zwykle niepoparte wiedzą, tylko skojarzeniami - zażartowała uczestniczka. Postanowiła przeanalizować wszystkie opcje. W końcu podjęła decyzję o zaznaczeniu odpowiedzi "D.". - Ryzykuję, bardzo ryzykuję, ale chcę zaznaczyć - wyznała bez wahania. Jak się okazało, była to dobra odpowiedź! Pani Anna mogła spokojnie kontynuować grę. Po więcej zdjęć z programu "Milionerzy" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Milionerzy". Te kategorie sprawiły trudności pozostałym uczestnikom

W 703. odcinku wystąpiła pani Anna. Uczestniczka usłyszała kategorię dotyczącą fotorewolweru Brandla. Choć nie miała bladego pojęcia, o co chodzi, zaryzykowała. Niestety, nie udało się. Mimo to kobieta była bardzo zadowolona z siebie. Studio opuściła z gwarantowaną sumą 40 tys. złotych. Z kolei w 702. odcinku pojawił się pan Łukasz. Mężczyzna kompletnie poległ na pytaniu dotyczącymi maślanki. Mimo sięgnięcia po koło ratunkowe nie udało mu się zaznaczyć prawidłowego wariantu. Nowe odcinki "Milionerów" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". "Już odbił się, już płynie". Czego dotyczy ten fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego?

Hubert Urbański Fot. 'Milionerzy' / screenshot