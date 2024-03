"Magia nagości" to kontrowersyjny program, który cieszy się popularnością w wielu krajach na całym świecie. Ostatni odcinek brytyjskiej wersji randkowego show na długo zostanie w pamięci widzów. Wszystko przez jednego z uczestników, który według fanów formatu jest kopią znanego aktora. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Do kogo jest podobny Adam Zdrójkowski? Tata porównał go do znanego aktora

"Magia nagości". W programie pojawił się sobowtór znanego aktora. "Co do cholery?"

Uczestnicy "Magii nagości" muszą pokazać się przed kamerą bez ubrań i na widzach programu nie robi to już zazwyczaj większego wrażenia. Jednemu z bohaterów kontrowersyjnego show udało się rozgrzać internet. Mowa o Iainie, który zabiegał o randkę z Jane, trenerką rozwoju osobistego kobiet. Pomimo iż udało mu się dostać do finału, ostatecznie uczestniczka wybrała innego kandydata. Iain przyciągnął jednak uwagę internautów, którzy uznali, że wygląda jak sobowtór znanego brytyjskiego aktora - Simona Pegga. "Przypomina mi Simona Pegga, oczywiście z wyglądu", "Co do cholery Simon Pegg robi w ‘Magii nagości’?", "Wygląda trochę jak Simon Pegg. Szok" - pisali internauci. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Simon Pegg fot. https://www.youtube.com/@GQVideos/screen

"Magia nagości". W programie pojawiła się wyzwolona 68-latka. Rozbawiła prowadzącą

Polska wersja "Magii nagości" również mogła poszczycić się imponującą oglądalnością. W jednym z odcinków programu pojawiła się 68-letnia Maria. Kobieta od ponad 20 lat nie była na randce. Seniorka wyznała, że uwielbia zwariowane podróże, tatuaże i adrenalinę. Kiedy uczestniczka zobaczyła kandydatów, nie mogła ukryć podekscytowania. - Piękny, niech się napatrzę (...) Wstęp do rozkoszy - skomentowała jednego z nich, wywołując ogólne rozbawienie. Maria nie była jedyną uczestniczką po "pięćdziesiątce", która wystąpiła w kontrowersyjnym programie. W show można było oglądać również 55-letnią Iwonę, która zaimponowała nawet prowadzącej. - Kłaniałam się Iwonie w pas za to, że się pojawiła. Podziwiam ją za to, bo ja też jestem po pięćdziesiątce i wiem, że kobiety po "50" czy nawet po "45" zaczynają być przezroczyste. Przestają je zauważać nie tylko mężczyźni, ale też pracodawcy - wyznała Beata Olga Kowalska w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: "Magia nagości". Załamana uczestniczka ostrzega innych przed programem. "Czy żałuję? Tak"

'Magia Nagości'. Podekscytowana 68-latka zszokowała widzów. 'Piękny niech się napatrzę' 'Magia Nagości'. Podekscytowana 68-latka zszokowała widzów. 'Piękny niech się napatrzę'; fot. screen ZOOM TV