"M jak miłość" to uwielbiany przez widzów serial, który pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady. Przez lata emisji wokół produkcji zgromadziło się wiele fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy rodziny rodu Mostowiaków. Nie da się ukryć, że ostatnio jednym z najbardziej emocjonujących wątków jest rozwód Bartka (Arkadiusz Smoleński) i Uli (Iga Krefft). Choć batalia między tą dwójką ciągnie się już przez wiele odcinków, to wiele wskazuje na to, że w najnowszym zakończenie małżeństwa w końcu dojdzie do skutku. Bartek nie zniesie tego dobrze. Bliscy będą musieli ratować go z poważnych tarapatów. Co się wydarzy?

"M jak miłość". Bartek załamie się po rozwodzie z Ulą. Była ukochana pogrąży go w sądzie

Sprawa rozwodowa Bartka i Uli odbędzie się w Australii. W 1792. odcinku okaże się, że nie wszystko pójdzie zgodnie z myślą mężczyzny. Była ukochana całkowicie go pogrąży i powie przed sądem, że ten skłamał we wniosku wizowym. W rezultacie mężczyzna nie dostanie zgody na opiekę nad córką. To jednak jeszcze nie koniec jego kłopotów. Marta (Dominika Ostałowska) pełna złych przeczuć, będzie się obawiać, że mężczyzna może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za kłamstwo w dokumentach. - Nie znam się na procedurach australijskich, ale Bartkowi mogą grozić konsekwencje prawne. Nie wiem, anulowanie wizy, a może nawet areszt i sprawa w sądzie - powie ponurym głosem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Bliscy Uli będą murem za Bartkiem. Wyciągną go z tarapatów?

Barbara (Teresa Lipowska) nie będzie kryła złości na wnuczkę. Potępi ją za rozwód z Bartkiem, odebranie mu dziecka, a także niekorzystne zeznania w sądzie. - Jak ona mogła coś takiego mu zrobić?! - będzie ubolewać. W trudnych chwilach pocieszać będzie ją Maria (Małgorzata Pieńkowska). - Mamo, Ula jest przywiązana do Kalinki i na pewno będzie się nią bardzo dobrze opiekować. A Bartek... - zacznie mówić, nie zdoła jednak dokończyć, bo Barbara raptownie jej przerwie. - A z Bartkiem?! Co będzie z Bartkiem? Przecież on się kompletnie załamie! - będzie się zamartwiać. Aby uspokoić seniorkę rodu, córka zapewni ją, że nie zostawią Bartka bez pomocy. Mało tego w sprawę zaangażuje się nie tylko Marta, ale również Piotr (Marcin Mroczek). Myślicie, że wszystko może się jeszcze odwrócić na korzyść Bartka? O tym przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki serialu można oglądać w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Widzowie węszą nowy romans. Są jednogłośni. "Iskrzy!".