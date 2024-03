"The Real Housewives" to show, w którym występują bogate kobiety. Program przedstawia ich wystawne codzienne życie. Choć każda z uczestniczek jest inna, łączy je zamiłowanie do luksusu. Produkcja zyskała ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że powstało aż dwadzieścia różnych edycji w wielu krajach. "Żony Warszawy" odnalazły się również w Polsce. Są emitowane na antenie Polsatu. Uczestniczka jednego z sezonów formatu jakiś czas temu pochwaliła się radosną nowiną o ciąży.

Zobacz wideo Sylwia Nowak chce kolejne dziecko? "Oby teraz było szybciej"

"Żona Warszawy" pochwaliła się ciążowym brzuchem. Opublikowała wyjątkową sesję w mediach społecznościowych

Monika Żochowska we listopadzie 2023 roku wystąpiła w podsumowującym odcinku "The Real Housewives. Żony Warszawy". Wówczas kobieta zaskoczyła wszystkich. - Monika po programie rzuciła się w wir pracy, nadrabiając biznesowe zaległości. Dodatkową motywacją jest dla niej fakt, że za chwilę czeka ją kolejna przerwa, tym razem macierzyńska - mogli usłyszeć fani programu. Uczestniczka show przyznała, że spodziewa się drugiego dziecka. - Jestem w trzecim miesiącu ciąży. Rzeczy, które mnie w pewnych momentach przygniatały i było mi bardzo ciężko, to była protekcja dziecka, a nie siebie. Ten strach, który mi towarzyszył, był to strach, który był związany z moim dzieckiem - zdradziła Żochowska w produkcji. Bohaterka usłyszała nawet gratulacje od Krzysztofa Ibisza. Po kilku miesiącach informacja została opublikowana w mediach społecznościowych. Uczestniczka pochwaliła się wyjątkową sesją zdjęciową na swoim profilu na Instagramie. Zapozowała w czerwonej kreacji, eksponując ciążowy brzuch. Fani byli zachwyceni. W sekcji komentarzy nie zabrakło licznych gratulacji. Po więcej zdjęć Moniki Żochowskiej zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Żony Warszawy". Czym na co dzień zajmuje się Monika Żochowska?

Monika Żochowska może pochwalić się licznymi sukcesami. Przede wszystkim jest założycielką i CEO marki Glov. Firma stała się rozpoznawalna poprzez rękawiczki do zmywania makijażu. Wraz z koleżanką uczestniczka "Żon Warszawy" rozwija swój biznes od 2011 roku. Co ciekawe, według magazynu "Forbes", marka ma ponad 11 milionów przychodów. Żochowskiej układa się również w życiu prywatnym. Bohaterka programu jest żoną multimilionera Alexa Gryna, znanego jako szef Codewise Unicorns. Kobieta została mamą w 2021 roku. Wówczas urodził się syn pary Maksymilian. ZOBACZ TEŻ: "The Real Housewives. Żony Warszawy". Miszczak liczył na sukces. Jest porażka. I to jaka