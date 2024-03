Widzowie pokochali bohaterów "Gogglebox. Przed telewizorem" za cięty język i nietuzinkowy humor. Produkcja TTV, która polega na komentowaniu znanych i lubianych programów w telewizji, cieszy się ogromną popularnością. Kilka gwiazd raczkowało w show-biznesie zaczynając swoją przygodę właśnie z tym formatem. Program okazał się idealną okazją do zaistnienia w nim na dłużej. A czym na co dzień zajmują się poszczególni bohaterowie show? Niektórzy są naprawdę bardzo zajęci. Więcej zdjęć gwiazd "Gogglebox" znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące wyznania Sylwii Bomby. "Miałam z nim różne fantazje"

"Gogglebox. Przed telewizorem". Gąsienicowie mają własny biznes a Iza Zeiske jeździła w...

Kasia i Jędrek Gąsienicowie tworzą przed telewizorem naprawdę zgrany duet. Na co dzień mieszkają i pracują w Zakopanem. Jędrek jest instruktorem jazdy na snowboardzie, a Kasia sprzedaje w swoim sklepie folklorystyczne ubrania, dodatki i gadżety. Zaskakującą przeszłość ma za to Iza Zeiske. Kiedyś pracowała w bankowości, a później wsiadła w taksówkę i rozwoziła ludzi. A co z jej synem? Joachim nie zdradza za wiele, ale wygląda na to, że obecnie ma dużo czasu na podróże! Jego profil na Instagramie jest pełen relacji z wyjątkowych miejsc.

"Gogglebox. Przed telewizorem". "Big Boy", Sylwia Bomba i rodzina Kotońskich

Mateusz Borkowski prowadzi firmę zajmującą się sprzedażą łożysk, którą trzydzieści lat temu założył jego tata. Z kolei "Morus", kolega "Big Boya" pracuje przy elektryce i tworzy graffiti. Nie można również zapomnieć o drugim kompanie. "Nagana" niedawno został właścicielem pizzerii. Oprócz tego działa także przy sprzedaży ubezpieczeń i fotowoltaiki. A co z Sylwią Bombą? Influencerka prowadzi agencję reklamową i profesjonalne studio fotograficzne. O Kotońskich nie za wiele wiadomo. Agnieszka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a Artur pracuje w branży motoryzacyjnej.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Szawioła, Kozak, Mrozowska, Abus i Radzikowski

Jacek Szawioła jest popularnym fryzjerem a jego były partner Mariusz Kozak zajmuje się głównie prowadzeniem kont w mediach społecznościowych. Dominik Abus prowadzi firmę budowlaną a Radzikowski skupia się na walkach i intensywnych treningach. W 2021 roku zadebiutował w oktagonie FAME MMA. Z kolei przyjaciółka Sylwii Bomby Ewa Mrozowska jest profesjonalną makijażystką. ZOBACZ TEŻ: Sylwia Bomba przebrała pięcioletnią córkę za dorosłą kobietę. Fani oburzeni: To dziecko, a nie marionetka

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska 'Gogglebox'. Gdzie pracują gwiazdy programu? Niektórzy mają własne firmy. Fot. 'Gogglebox'