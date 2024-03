Dagmara i Edzia przez lata tworzyły nierozerwalny duet w "Królowych życia". Jakiś czas temu media donosiły o rzekomym konflikcie między dwoma kobietami. Z relacji jednak jasno wynika, że żadna z nich nie jest zła na drugą. - Pewne drogi się rozchodzą i już - skwitowała Edzia na jednej z transmisji live. Z kolei sama Kaźmierska przyznała, że tęskni za swoją koleżanką, mimo że różnie między nimi bywało. Okazuje się, że Edzia ogląda "Taniec z gwiazdami", w którym udział bierze Dagmara. Ostatni odcinek i w niej wzbudził mnóstwo emocji.

"Taniec z gwiazdami". Edzia skomentowała wyniki ostatniego odcinka. Dwuznaczne?

Ostatni odcinek zdenerwował widzów z wielu powodów. Po pierwsze odpadły dwie pary, co było niemałym zaskoczeniem. Po drugie, niektórzy widzowie mają już dość doboru muzyki i poziomu jej wykonania na żywo. Po trzecie, część fanów uważa, że Rafał Maserak celowo obniżył noty u Roksany Węgiel i Anity Sokołowskiej. Ostatni odcinek był więc wyjątkowo trudny. Sporo gorzkich słów usłyszała Dagmara, która świetnie bawiła się na parkiecie z Hakielem. Ostatecznie z programu odpadli Filip Chajzer i Beata Olga Kowalska. Co o występach sądzi Edzia? "Nie powinni odpaść" - skomentowała krótko. "A kto powinien pani Edyto?" - spytała zaczepnie jedna z internautek, nawiązując prawdopodobnie do sprzeczki z Dagmarą. Edzia pozostawiła komentarz bez odpowiedzi. Coś jest na rzeczy?

Edzia i Dagmara 'Taniec z gwiazdami'. Edzia z 'Królowych życia' obejrzała ostatni odcinek. Wymowny komentarz. Fot. @queen_of_life_77/ Instagram

"Taniec z gwiazdami". Oberwało się nie tylko Dagmarze. Skrytykowano jedną z faworytek

Miniona niedziela nie była również udana dla Maffashion. Wielu uważa, że influencerka ma spore szanse na zwycięstwo, jednak jej ostatni występ nie przypadł do gustu jurorom. - Jest leciutko. Jesteś tak leciutka jak piórko. Ale rzeczywiście muszę ci powiedzieć: "oh my god", to jest twój najsłabszy taniec. Na wiosnę kwiatki rosną. Ale kwiatki to jest odpowiednia rama, trzymanie, głowa. Ty praktycznie byłaś cały czas z Michałkiem taka, ramionka podniesione… Na końcu taki powinien być wiatr, żeby Tomkowi włosy zawiały. A wy tak slow, slow, slow… - oceniła Pavlović. A co wy uważacie o występie Julii?