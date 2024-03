Dziewiąta edycja "Love Island" nie przestaje zaskakiwać widzów. Ostatnio gromy posypały się na Adriana, który bardzo szybko pocieszył się po odejściu Wiktorii. Pomimo iż w programie wyznał jej miłość, chwilę po tym, jak opuściła "Wyspę Miłości" randkował już z Emi. Podczas spotkania w Kręgu Ognia bez skrupułów przyznał, że nic nie czuje do dziewczyny. Zrozpaczona spakowała walizki i zrezygnowała z udziału w show. Teraz okazuje się, że do programu powróci natomiast jedna z uczestniczek, które odpadły wcześniej. Która? O tym zadecydował Dan.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Laura obcięła włosy. Za nożyczki chwycił Armin

"Love Island". Produkcja zaserwowała widzom spojler. Wiadomo, kto powróci do programu

Fani "Love Island" już od jakiegoś czasu spekulowali, że niektórzy z uczestników mogą powrócić na "Wyspę Miłości". Okazało się, że rzeczywiście mieli rację. W poprzednim odcinku Dan udał się na randkę niespodziankę. W jacuzzi zaskoczyły go Patrycja i Wiktoria. Islander opowiedział dziewczynom, co działo się podczas ich nieobecności na wyspie. Niespodziewanie dostał wiadomość, że musi zdecydować, która z uczestniczek powróci do programu. Nagranie z randki zobaczył Adrian, który nie ukrywał, że życzyłby sobie powrotu Wiki. Tymczasem z zamieszczonego w sieci zwiastuna najnowszego odcinka jednoznacznie wynika, że Dan powróci w towarzystwie Patrycji.

'Love Island' Instagram/loveislandwyspamilosci

"Love Island". Fani nie mogą doczekać się nowego odcinka. "Będzie się działo"

Fani podejrzewają, że nadchodzący odcinek "Love Island" przyniesie mnóstwo emocji i wprost nie mogą się już doczekać. Internauci są bardzo ciekawi, jak na decyzję Dana zareaguje Adrian, który liczył na powrót Wiki. "Przyjaciel Adriana wybrał Patrycję. Nie mogę się doczekać jutrzejszego odcinka", "To jest telenowela. Adrian nie wybrał Emi ze względu na Dana. A Dan wybrał sobie Patkę ze względu na siebie"," Wybrał Patrycję, jutro będzie się działo" - czytamy w komentarzach.