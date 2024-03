"Hotel Paradise" rozkręcił się na dobre. Każdy z uczestników prowadzi swoją własną grę. Gdzieś w tym wszystkim próbuje odnaleźć się również Jessica. Jakiś czas temu uczestniczka odbiła dla siebie Michała i choć niektórzy myśleli, że po tym zagraniu będzie musiała zmierzyć się z hejtem ze strony widzów, to ci stanęli po jej stronie. "Brawo za odwagę, to jest gra, a nie "Sanatorium Miłości", "Zaimponowała mi. W końcu wytrawny gracz, jakiego brakowało we wszystkich edycjach. Bez kłucia, knucia za plecami. Bang bang" - pisały fanki. Jessica umiejętnie korzysta z tego, że znajduje się w centrum uwagi. Jakiś czas temu przeprowadziła na Instagramie sesję Q&A, z której widzowie dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy.

"Hotel Paradise". Jessica zafundowała sobie operację plastyczną. "Miałam na to nie odpowiadać"

Jessica stara się zacieśniać więzy ze swoimi fanami. Nic dziwnego, że zdecydowała się na przeprowadzenie internetowej zabawy polegającej na zadawaniu pytań. W ten sposób uczestniczka chciała opowiedzieć o sobie trochę więcej. Jeden z anonimowych internautów postanowił zapytać Jessicę o ingerencję w swoje ciało. Ta po dłuższej chwili namysłu odpowiedziała na jego pytanie. "Miałam na to nie odpowiadać, ale tak, miałam operację pomniejszenia piersi" - napisała.

"Hotel Paradise" Klaudia El Dursi ma poważne problemy zdrowotne "Jedzenie sprawiało mi trudność"

Część widzów zauważyła, że prowadząca "Hotelu Paradise" mocno schudła. W osobistym wywiadzie z Mateuszem Hładkim zdradziła, skąd taki nagły spadek wagi. - Jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała na ten temat, bo tak naprawdę do tej pory nie miałam takiej potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w takich prywatnych kwestiach. Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już minus dziesięć, ale jest minus sześć (kg - red.). Więc jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do mojej wagi przed perturbacjami, więc proszę się nie martwić - zapewniała El Dursi. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Sekret produkcji wyszedł na jaw. Uczestnicy mieli jeden kategoryczny zakaz

Jessi o swoim zabiegu 'Hotel Paradise'. Jessie zafundowała sobie niemały zabieg. Wygadała się przed fanami. Fot. @jessi.hotelparadise8/ Instagram