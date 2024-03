"Chłopaki do wzięcia" to jeden z popularniejszych programów matrymonialnych. Pierwsze skrzypce grają w nim mężczyźni z małych wiosek i miasteczek, którzy poszukują towarzyszki serca na całe życie. Jedną z uczestniczek show jest znana z relacji ze Stefanem Aldona. Bohaterka "Chłopaków do wzięcia" w tle do udziału w programie jest aktywna w sieci i chętnie raczy widzów nowymi zdjęciami. Jeden z udostępnionych przez nią kadrów w szczególności zaskoczył internautów, którzy zasugerowali, że skorzystała z zabiegów estetycznych.

"Chłopaki do wzięcia". Aldona wrzuciła nowe zdjęcie. Nie byle jakie. Widzowie mają teorię

Aldona z "Chłopaków do wzięcia" na jednym ze zdjęć ma zdecydowanie wyraźniejsze usta. "Super wyglądasz, pozdrawiam", "Pięknie wyglądasz, Aldona", "Zrobiłaś coś z ustami?", "Pięknie, Aldonka" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem na TikToku Aldony. Uczestniczka nie odniosła się do sugestii w sprawie poprawiania urody. Więcej zdjęć Aldony znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Chłopaki do wzięcia". Relacja Aldony i Stefana niczym "Moda na sukces"

Związek Aldony i Stefana przeszedł wiele perturbacji i nie do końca wiemy, co dziś ich łączy. Para jakiś czas temu planowała ślub, a potem ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Doniesieniom tym miał jednak zaprzeczyć sam ginekolog, który orzekł w jednym z odcinków "Chłopaków do wzięcia", że Aldona w ostatnim czasie z całą pewnością nie była w ciąży. - Chciałem iść do ginekologa z nią i niech teraz powie, kiedy jesteś w ciąży, kiedy zaszłaś w ciążę, żeby wszystko mi powiedział. To zaczęła znowu kręcić, że teraz nie ma czasu, teraz nie idzie, teraz coś tam, aż w końcu ja już sam załatwiłem tego ginekologa. (...) No i w końcu poszła. No i wyszło, że "przepraszam, proszę pana, ale ta pani w ciąży nie była" - opowiadał. Para niedługo po ciążowej aferze ogłosiła rozstanie, aby kilkanaście tygodni później spędzić wspólnie sylwestra. Z obrotu spraw nie była zadowolona siostra Stefana, Karina, która nie ukrywa swojej niechęci do Aldony.

'Chłopaki do wzięcia'. Aldona pokazała córkę. Jak dwie krople wody fot. Polsat