Sara dała się poznać przez udział w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta była kandydatką Karola i choć wiele wskazywało na to, że tę dwójkę czeka świetlana przyszłość, to finalnie stało się inaczej. Mimo że Sara nie znalazła szczęścia w programie, to los uśmiechnął się do niej zaraz później. Była uczestniczka hitu TVP poznała nowego partnera, z którym stanęła na ślubnym kobiercu. W 2022 roku na świecie pojawił się pierwszy syn pary. Rok później kobieta ogłosiła, że ponownie jest w ciąży. Do rozwiązania doszło niedawno, o czym szczęśliwa mama poinformowała w sieci. Teraz na jaw wyszły nieznane dotąd szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar padł ofiarą oszustów

"Rolnik szuka żony". Sara mierzyła się z problemami w ciąży. "Kubuś to mój mały cud"

Sara prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 14 tys. obserwujących. Kobieta chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością, którą obecnie w dużej mierze pochłania macierzyństwo. Ostatnio podzieliła się trudną historią, która towarzyszyła jej w trakcie ciąży. Okazuje się, że nie obyło się bez komplikacji. Kobieta mierzyła się z cukrzycą ciążową, a przyjmowanie odpowiednich leków zakończyła dopiero niedawno. "Ile poświęceń warta jest prawdziwa miłość? Sporo. Od pozytywnego testu ciążowego dzień w dzień 260 dni zastrzyków, abyś ty był bezpieczny. Dwie ciąże z codziennymi zastrzykami a ta dodatkowo z cukrzycą. Łatwo nie było, jednak zrobiłabym i więcej jeżeli tylko byłaby taka potrzeba. Kubuś to mój mały cud. Oficjalnie zakończyłam zastrzyki. Świętuję" - napisała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Sara zmagała się z cukrzycą ciążową. Internautki dobrze ją zrozumiały

Cukrzyca ciążowa jest często napotykanym problemem. Opublikowany przez Sarę post poruszył wiele internautek, które przesyłały słowa wsparcia, a także podzieliły się własnymi przejściami. "Znam ten ból cukrzycowy. Ale czego się nie robi dla dzieci" - napisała jedna z internautek. "Jesteś taka dzielna kochana" - dodała kolejna. "Też całą ciążę robiłam sobie te zastrzyki, także dobrze wiem, jakie to jest poświęcenie, ale warto dla tego małego skarbeczka" - stwierdziła następna. Oprócz tego pojawiło się mnóstwo innych reakcji i emotikon w kształcie serca. Spodziewaliście się takiego wyznania? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar z radosnym wyznaniem. "Szczęście mnie dotknęło".