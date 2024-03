Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zaczęła się rozkręcać. Uczestnicy z tygodnia na tydzień trenują coraz intensywniej, aby zaprezentować postępy w swoich umiejętnościach. W czwartym odcinku z tanecznym show pożegnały się aż dwie pary. Decyzją widzów na parkiecie nie zobaczymy już Beaty Olgi Kowalskej i Mieszka Masłowskiego oraz Filipa Chajzera i Hanny Żudziewicz. Syn znanego prezentera zdążył już odnieść się do swoich losów w programie i podsumować uczestnictwo.

"Taniec z gwiazdami". Filip Chajzer o udziale w show. "Myliłem się"

"Kochani, co mogę powiedzieć. Myślałem, że brak talentu da się przezwyciężyć ciężką pracą. Trenowałem codziennie od początku lutego. Z sobotami i niedzielami. Niestety - jak widać - myliłem się…" - zaczął Filip Chajzer na Instagramie. W kolejnej części wpisu przyznał, że choć jest rozczarowany, to czuje się pogodzony z decyzją jurorów. Pod koniec wywodu podziękował swojej tanecznej partnerce Hannie Żudziewicz. "Przykro mi strasznie, że zawiodłem, ale to też jest spoko. Haniu, jesteś najlepsza! Dziękuję za wszystko. Dałem z siebie wszystko" - czytamy. Fani Chajzera w komentarzach pod jego wpisem ubolewają, że prezenter już więcej nie pojawi się na parkiecie programu. "Wielka szkoda! Program już nie będzie taki fajny. Pozdrawiam i ściskam", "Bardzo niesprawiedliwy werdykt", "Możesz być dumny z siebie. Buziaki" - czytamy. Przypominamy, że Zygmunt Chajzer w 2009 roku odpadł z programu także po zatańczonym jivie. Czyżby była to "klątwa Chajzera", o której w ostatnim odcinku wspomniała prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna?

W czwarty odcinku show nie brakowało emocji. Parkiet podbiły Anita Sokołowska i Roksana Węgiel, które zgarnęły aż po 39 punktów. Brawurowo poradził sobie również Aleks Mackiewicz, który za energiczną cha-chę otrzymał od jurorów 35 punktów. Nieco słabszy dzień miała za to Maffashion, co odnotowała sama Iwona Pavlović. - Jest leciutko, jesteś taka jak piórka, ale mam ochotę powiedzieć ''o mój boże'', to był twój najsłabszy taniec - grzmiała niezachwycona "czarna mamba". Influencerka łącznie od jurorów otrzymała razem zaledwie 26 punktów.

