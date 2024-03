W tym tygodniu "Taniec z gwiazdami" jest emocjonujący z wielu względów. Z programu po raz pierwszy odpadną aż dwie pary! Ta informacja zaskoczyła nie tylko widzów, ale również samych uczestników, którzy zaczęli odczuwać poważną rywalizację. Na parkiecie świetnie zaprezentował się Aleks Mackiewicz, który zgarnął od jury aż 35 punktów. Słabszy dzień miała Maffashion, która zebrała tylko 26 punktów. Jednak prawdziwe emocje przyniósł fanom występ Beaty Olgi Kowalskiej. "Co tam się stało?" - pytają widzowie. No właśnie, co? Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie wściekli po występie Kowalskiej. Nie chodzi wcale o jej taniec

Mimo słabych ocen od jury taniec Beaty Olgi Kowalskiej nie wywołał oburzenia wśród widzów. To, na co zwrócili uwagę zaangażowani fani, to muzyka. Prezenterka tańczyła tango w rytm piosenki "Italo disco". "Pani Beata bardzo dzielna, nawet do takiej słabej muzyki", "Kto wybrał taką piosenkę do tanga? Totalnie nie ten vibe przecież... cyrk", "Piosenka w ogóle nie pasowała do tanga, a według mnie jurorzy w każdym odcinku zaniżają oceny pani Beacie. U jednych wytykają najmniejszy błąd, a u drugich muzyka ukryje każde niedociągnięcie", "Nie wiem, kto wybiera piosenki, ale zrobił to bardzo, bardzo źle. Jak można zatańczyć tango do "Italo disco"? Tam w ogóle nie było rytmu tanga, przynajmniej dla mnie" - pisali wyraźnie poirytowani. Co myślicie o takim wyborze?

"Taniec z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska przeżywa poważny kryzys. Chodzi o nogi

O swoich problemach z nogami Dagmara mówiła jeszcze przed rozpoczęciem programu. Mimo wszystko "Królowa życia" na parkiecie daje z siebie wszystko. Okazuje się, że kilka minut tańca kosztuje Dagmarę naprawdę mnóstwo wysiłku. Reporterka portalu Jastrząb Post zapytała Kaźmierską, czemu ta nie pojawiła się na jednej z imprez organizowanych po programie. - Nie mogę. Już widzisz, jak szłam (...). Widziałaś... Ja ledwo idę, jak kaczka. Nie mam siły. Modlę się, żeby wziąć zimną kąpiel, żeby wymoczyć te nogi i wyłożyć je do góry. Powoli jest tragedia. Jak Dagmara poradzi sobie w najnowszym odcinku? ZOBACZ TEŻ: "Taniec z gwiazdami". Anita Sokołowska nagle wybiegła z treningu. Winny był Jacek Jeschke