"Taniec z gwiazdami". Z programu odpadły aż DWIE pary!

Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy z tygodnia na tydzień trenują coraz intensywniej. Wszystko po to, by ich występy były jak najbardziej dopracowane. Podczas treningów do najnowszego odcinka producenci zaskoczyli tancerzy przykrą wiadomością. Gwiazdy usłyszały, że 24 marca odpadną aż dwie pary. Anita Sokołowska łapała się za głowę. - Spokojnie, Anitka. My mamy waleczny taniec, więc będziemy walczyć do samego końca - uspokajał ją Jacek Jeschke. Z kolei partnerka Macieja Musiała, Daria Syta przyznała, że byłoby jej bardzo przykro, gdyby tym razem padło na nich. Jak ostatecznie potoczyły się losy uczestników? Więcej zdjęć z najnowszego odcinka znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Chajzer o najgorszych momentach na treningach do "Tańca z Gwiazdami". "Jestem betonowym klocem"

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w najnowszym odcinku?

Po raz kolejny na parkiecie zachwycił Aleks Mackiewicz, który za dynamiczną cha-chę otrzymał od jurorów 35 punktów. Słabszy dzień miała za to Maffashion, której słów krytyki nie szczędziła Iwona Pavlović. - Jest leciutko, jesteś taka jak piórka, ale mam ochotę powiedzieć ''o mój Boże'', to był twój najsłabszy taniec - mówiła jurorka. Influencerka tym razem otrzymała zaledwie 26 punktów. Z kolei Anita Sokołowska i Roksana Węgiel zgarnęły aż 39 punktów! A co z ostatecznymi wynikami?

Decyzją widzów z programu odpadli Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski oraz Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz.

Aleks Mackiewicz 'Taniec z gwiazdami'. Kto odpadł z programu? Tym razem nie jedna, a dwie pary! Fot. KAPiF.pl

"Taniec z gwiazdami". Gorąco między Ewą Kasprzyk i Iwoną Pavlović. Poszło o zęby

Trzeba przyznać, że producenci doskonale wiedzieli, co robią usadawiając przy jednym stole Ewę Kasprzyk i Iwonę Pavlović. Obie jurorki w każdym odcinku prowadzą ostrą wymianę zdań. W zeszłym tygodniu poszły na całość i tuż po występie Roksany Węgiel pokłóciły się o zęby. - O jejku, nie mogę oddychać. Roksana. Powiem ci, cieszę się, że mam wszystkie swoje zęby, bo by mi w tej chwili wszystkie opadły - zaczęła Pavlović. - No chyba nie wszystkie - wtrąciła się Kasprzyk. Później głos oddano aktorce, która zaczęła wychwalać taniec Węgiel. - To jest tak, jakby Josephine Baker słuchajcie ożyła. Jakbym widziała jej taniec, w którym ona porywała(...). Wtedy w dyskusje włączyła się poirytowana Pavlović. - A masz swoje oczy wszystkie, czy nie? Czy jakieś sztuczne masz? Zdezorientowana Kasprzyk nie wiedziała, co się dzieje. - Ale nie rozumiem takich wiesz... - zaczęła. Po tych słowach "Czarna Mamba" postanowiła się wycofać. Co myślicie o połączeniu Pavlović i Kasprzyk? ZOBACZ TEŻ: Ile Małgorzata Ostrowska-Królikowska zarobiła w "Tańcu z gwiazdami"? Padła kwota