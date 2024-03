Gienek i Andrzej z Plutycz to największe gwiazdy programu "Rolnicy. Podlasie". Ojciec i syn doskonale wiedzą, jak wykorzystać swoje pięć minut sławy. Rolnicy poza udziałem w programie telewizji Fokus TV postanowili podbić również platformę YouTube. Ich konto w serwisie ma ponad 113 tysięcy subskrybentów, a fanów ciągle im przybywa. Jakie treści znajdziemy na ich kanale? Gienek i Andrzej pokazują codzienne życie na gospodarstwie. Ostatnio naprawiali usterkę ciągnika i zainwestowali w nowy sprzęt. W chwili wolnej od pracy panowie również się nie nudzą. Miesiąc temu Andrzej z Plutycz zdrapał 100 zdrapek LOTTO z nadzieją na sporą wygraną. Ostatnio wygrzebał kilka zdjęć z domowego archiwum. Zobaczcie, jak rolnik wyglądał w młodości.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej pokazał zdjęcie z podstawówki. Spójrzcie na ten zawadiacki uśmieszek

Andrzej z Plutycz z programu "Rolnicy. Podlasie" przejął gospodarstwo swojego ojca, Gienka. Stres i ciężka praca na roli mocno go zmieniły w ostatnich latach. Rolnik w jednym z filmów na swoim kanale YouTube podzielił się z widzami zdjęciami z młodości. 41-latek jest na nich nie do poznania! Fotografie zostały zrobione jeszcze za czasów szkolnych. Andrzej miał gęste włosy, a na ujęciu pozuje z zawadiackim uśmiechem. Poznalibyście go? Wygląda na niezłego żartownisia, więc koleżanki z ławki z pewnością miały z nim wesoło.

'Rolnicy Podlasie'. Andrzej na zdjęciu z młodości fot. screen Fokus TV

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej ładuje baterie w sanatorium. Tak relacjonował pobyt w ośrodku

W ostatnich odcinkach programu "Rolnicy. Podlasie" na gospodarstwie zabrakło Andrzeja. Syn Gienka trafił do Centrum Rehabilitacji Rolników, gdzie zapewniono mu bogaty plan aktywności. Nie da się ukryć, że ciężka i wymagająca praca na roli odbija się na zdrowiu rolnika. Stęsknieni Sławek, Jarek i Gienek postanowili zadzwonić do Andrzeja i udzielić mu kilku wskazówek. Zrelaksowany Andrzej nie mógł się nachwalić jakością posiłków w ośrodku. - Leczą, trzy razy dziennie posiłek, dobrze karmią. Dobrych kolegów mam w pokoju... - opowiadał rolnik. Rozmowa szybko zeszła na temat potencjalnych koleżanek z sanatorium. Brat Andrzeja miał nawet wobec niego pewien plan, sprawdźcie jaki.