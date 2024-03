Program "Duże dzieci" był emitowany w latach 2005-2008. Cieszył się ogromną popularnością. Bohaterami show byli najmłodsi, którzy rozmawiali na poważne tematy z prowadzącymi, Wojciechem Mannem i Katarzyną Stoparczyk. W pamięci widzów najbardziej zapadli Paweł i Maciej Królowie. Bliźniacy wyróżniali się na tle innych dzieci. Wiedzieli, jak odpowiedzieć na praktycznie każde pytanie. Często rozbawiali widzów swoimi trafnymi komentarzami. Co obecnie słychać u 27-latków? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jabłczyńska wspomina dzieciństwo. Rodzice postawili jej warunek, który musiała spełnić, by mogła pracować

Paweł i Maciej Królowie z "Dużych dzieci" postawili na naukę. "Obaj piszemy fantastykę"

Bliźniacy nie zdecydowali się na kontynuowanie kariery medialnej. Paweł i Maciej zniknęli z telewizji i postanowili skupić się na nauce. Zdali maturę w Kielcach, a później wyjechali do Warszawy. To właśnie w stolicy rozpoczęli Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Bliźniacy są zafascynowani Iranem. Paweł założył bloga "Dariusz i Szeherezada", na którym pisze o kulturze tego kraju. Maciej jest szczęśliwie zakochany i w 2019 roku stanął na ślubnym kobiercu ze swoją wybranką Tiną, która pochodzi z Teheranu.

Chociaż bliźniacy odeszli z show-biznesu, to w 2021 roku udzielili wywiadu dla portalu Plejada. Wyjawili, czy jest jakaś szansa na ich powrót do telewizji. Postawili sprawę jasno. - Jeżeli w tym momencie mielibyśmy wrócić na antenę telewizji, to tylko w sytuacji, w której mielibyśmy coś mądrego do powiedzenia - wyznał Paweł Król. Opowiedział o swoich zainteresowaniach. Wspomniał także o bracie. - Ja się zajmuję od strony naukowej Iranem i obaj piszemy fantastykę. Gdyby to był wartościowy program związany z naszą codzienną pracą i zainteresowaniami, to bylibyśmy na tak - skwitował dla Plejady. Myślicie, że jeszcze zobaczymy ich na ekranie?

Wojciech Mann o kulisach "Dużych dzieciach". Uczestnicy doprowadzali go do furii

Niedawno Wojciech Mann opowiedział o programie "Duże dzieci". Zwrócił uwagę na ciemne strony produkcji. - Niektóre z tych dzieci doprowadzały mnie do furii - takiej wewnętrznej, a rodzice jeszcze bardziej. To była, proszę państwa, masakra. Rodzice, którzy niemal się za łby brali i bili te dzieci. Krzyczeli: 'dlaczego się nie wypowiadasz, dlaczego nie podniesiesz ręki?'. Inni je przygotowywali, kradli tematy wbrew zasadom. Uczyli na pamięć dzieci różnych odpowiedzi. Te przerażone dzieci siedziały i czekały na to pytanie, które wykuły na pamięć. Rodzice byli najstraszniejsi - mówił w programie 'Godzina Zero'. ZOBACZ TEŻ: Jadzia Nalepa z programu "Duże dzieci" dziś ma 24 lata. Nie mieszka w Polsce. Na głowie wciąż burza loków

Maciej i Paweł Królowie Fot. 'Pytanie na śniadanie' / TVP / screenshot