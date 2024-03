Serial "Malanowski i partnerzy" był emitowany na Polsacie w latach 2009-2016. Program opowiadał o poczynaniach i działalności biura detektywistycznego z Warszawy. Przewodził nim Malanowski, w którego wcielał się Bronisław Cieślak. Codzienne odcinki cieszyły się ogromną popularnością wśród widzów. W 2015 roku wiosenna seria była oglądana średnio przez ponad półtora miliona widzów. Niestety, główny bohater zmarł w 2021 roku. Producenci postanowili jednak wznowić serial. Miejsce Bronisława Malanowskiego zastąpi jest brat - Andrzej. W postać wcieli się znany aktor.

"Malanowski i partnerzy" powraca na antenę! Kto zastąpi Bronisława Cieślaka?

Jak się okazało, w główną postać wcieli się nie kto inny, jak Andrzej Grabowski. Nie da się ukryć, że aktor zdobył ogromną popularność, występując w różnego rodzaju produkcjach. Teraz w programie wcieli się we właściciela biura detektywistycznego. Sam format otrzyma nawet nową nazwę. "'Malanowski. Nowe rozdanie' będzie opowieścią o grupie detektywów mierzących się w swojej codziennej pracy z tajemniczymi sprawami, które pełne są nieoczekiwanych zwrotów akcji i niejasnych okoliczności, a prawda ukryta jest gdzieś pod płaszczykiem pozornie oczywistych faktów" - przekazał Polsat. Obok Grabowskiego w produkcji wystąpią: Anna Lucińska, Wacław Warchoł, Marek Krupski oraz Magdalena Dwurzyńska. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jaki prywatnie jest Andrzej Grabowski? Jego córka zdradziła prawdę

Andrzej Grabowski doczekał się dwóch córek. Jakiś czas temu młodsza z nich, Katarzyna, udzieliła wywiadu dla cozatydzien.tvn.pl. Opowiedziała o tym, jaki jej ojciec jest prywatnie. Wyznała, że niekiedy bywa duszą towarzystwa. Są jednak momenty, w których zamyka się w sobie. - Mój tato bywa czasami zamknięty, trochę niedostępny, bywa humorzasty, smutny, wsobny, nostalgiczny. Nie jest to żadna wada i ja trochę to po nim mam, jestem trochę do niego podobna, co odkrywam z zaciekawieniem. Mój tata jest duszą towarzystwa, jak są ludzie, okazje do świętowania - zdradziła w wywiadzie. Co jeszcze powiedziała o Grabowskim? Szczegóły wywiadu znajdziecie TUTAJ.

Andrzej Grabowski Andrzej Grabowski; KAPiF