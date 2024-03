Justyna z Ciemnoszyj od 13 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Łukaszem. Para poznała się przez internet, a popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Rolnicy. Podlasie". Mimo że partnerka rolnika z wykształcenia jest pielęgniarką, to aktywnie uczestniczy w pracach na wsi. W wolnym czasie udziela się w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że Justyna jest gotowa na zmiany w życiu. Na swoim profilu poinformowała, że zdecydowała się na ważny krok. Więcej zdjęć Justyny i Łukasza znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna ogłasza swoją kandydaturę

W ostatnim czasie możemy obserwować przedwyborcze szaleństwo. Okazuje się, że częścią całego zamieszania jest również sama Justyna, która postanowiła kandydować na radną powiatu. "To już oficjalne. Ogłaszam, że zdecydowałam się startować w najbliższych wyborach do rady powiatu grajewskiego. Szczerze liczę na wasze głosy" - pisała dumna. Fani rolniczki wydają się bardzo zadowoleni z tej decyzji. Pod postem pojawiło się kilka komentarzy wyrażających wsparcie. "Powodzenia", "Brawo, pani Justyno" - pisali podekscytowani. Na jakich sprawach skupi się Justyna, gdy uda się jej wejść do rady powiatu?

"Rolnica. Podlasie". Tymi bolączkami zajmie się Justyna. Zwróciła uwagę na swoje wykształcenie

Rolniczka opublikowała również zarys tego, czym ma zamiar zająć się po wygranych wyborach. "Od 2010 roku współprowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne oraz firmę świadczącą usługi dla rolnictwa i budownictwa. Z racji wykształcenia mogę stanowić pomoc w zakresie podległych powiatowi zakładów opieki zdrowotnej. Jako rolniczka jak mało kto wiem, jakie potrzeby i bolączki mają mieszkańcy naszych wsi. Przeszłam szereg szkoleń na temat pozyskiwania funduszy europejskich, dlatego wesprę efektywniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w powiecie i lokalnych organizacji pozarządowych" - mogliśmy przeczytać na oficjalnym plakacie wyborczym. Myślicie, że Justynie uda się zostać radną? ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Emilia podjęła ważną decyzję. Takiej jej jeszcze nie widzieliście. Fani gratulują

Justyna i Łuaksz 'Rolnicy. Podlasie'. Justyna pochwaliła się fanom. To nowy etap w jej życiu. 'Brawo'. Fot. @Justyna Maciorowska/ Facebook