Program "Nasz nowy dom" od ponad dziesięciu lat cieszy się niesłabnącą popularnością widzów. Niedawno z programem pożegnała się Katarzyna Dowbor, która była związana z formatem od samego początku. Dziennikarkę zastąpiła Elżbieta Romanowska, która wraz z ekipą pomaga najbardziej potrzebującym rodzinom w Polsce. 6 marca premierę miał 22. sezon programu. W najnowszym odcinku ekipa pomogła Agnieszce i Wojciechowski. W odcinku do szło do wyjątkowego wydarzenia.

"Nasz nowy dom". Uczestniczka nie mogła uwierzyć. "Po tylu latach mój mąż potrafi być romantyczny i jestem zaręczona"

W najnowszym odcinku programu "Nasz nowy dom" bohaterami byli Agnieszka i Wojtek. Para wychowuje razem trzech synów - Adasia, Krzysia i rocznego Kamila. Cała rodzina nie ma prawdziwego domu i mieszka w zaadoptowanym na ich skromne potrzeby budynku gospodarczym z jednym pokojem i prowizoryczną łazienką. W kuchni znajduje się zagrażający życiu rodziny stary piec. Agnieszka pilnuje, aby dzieci nie zbliżały się do urządzeń elektrycznych, a Wojtek śpi w kuchni, aby pilnować pieca. - Marzę, aby nasze warunki poprawiły się chociaż trochę, żebyśmy byli dumni z tego, że to jest nasz dom - wyznała Agnieszka. W odcinku doszło do wyjątkowego momentu. Wojtek postanowił ponownie się oświadczyć. Elżbieta Romanowska umożliwiła uczestnikowi zorganizowanie wyjątkowej kolacji przy świecach. Agnieszka zupełnie nie spodziewała się takiego obrotu spraw.

Jak zobaczyłam to czerwone pudełeczko, byłam w naprawdę dużym szoku. Czuję się, jakbym drugi raz przechodziła to, co powinnam od samego początku. Tylko w taki sposób jak powinno to być od samego początku. Okazuje się, że po tylu latach mój mąż potrafi być romantyczny i jestem zaręczona - wyznała wzruszona Agnieszka.

"Nasz nowy dom". Ekipa remontowa dokonała cudu. "Ślicznie, po prostu ślicznie"

Przed Elżbietą Romanowską i ekipą programu "Nasz nowy dom" było wyjątkowo trudne zadanie. Remont starego budynku trzeba było zrobić w zaledwie kilka dni i z ograniczonym budżetem. Efekt końcowy? Ekipa wybudowała nowy dach, a wejście pojawiło się z innej strony. Już widok budynku z zewnątrz zrobił ogromne wrażenie na rodzinie. - Bardzo się wzruszyłem, bo nie sądziłem, że dom może tak ładnie wyglądać - stwierdził Wojtek. - Ślicznie, po prostu ślicznie - dodała Agnieszka.

