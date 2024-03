'Milionerzy'. Co dawniej sprzedawano w bałwanach? Anna: kojarzy się ze śniegiem

Uwielbiany przez widzów teleturniej "Milionerzy" powrócił z nowym sezonem. W jednym z ostatnich odcinków przed Hubertem Urbańskim zasiadł Kamil Ruszkowski ze Zduńskiej Woli. W trakcie rozgrywki padło pytanie o piosenkę, które bardzo zaskoczyło uczestnika. Sprawdźcie, jak sobie poradził. W najnowszym odcinku show TVN grę rozpoczęła Anna Mandes. Zaskoczyło ją pytanie o "bałwany" i zdecydowała się wykorzystać jedno z kół ratunkowych. Zobaczcie, jak wybrnęła z potrzasku.

"Milionerzy". Anna zatrzymała się na drugim pytaniu. Poprosiła o wsparcie publiczność

W 713. odcinku "Milionerów" podczas eliminacji w studiu uczestnicy musieli z podanych słów utworzyć terminy medyczne: trąbka, wysepki, ścięgno, ciałko. Najszybsza była Anna Mandes, która tym samym zakwalifikowała się do dalszej gry. Uczestniczka pochodzi z podwarszawskich Lasek położonych na skraju Puszczy Kampinowskiej. Anna pracuje na co dzień jako doradca klienta w sklepie z odzieżą. Jak uczestniczka poradziła sobie z 12. pytaniami do miliona? Na pierwsze pytanie Anna odpowiedziała bez większych problemów. Wątpliwości pojawiły się niestety już przy drugim pytaniu przy - za tysiąc złotych.

Co dawniej sprzedawano w bałwanach?

A: zboże

B: sól

C: cukier

D: śnieg

Anna po odczytaniu przez Huberta Urbańskiego zagadnienia podsumowała, że bałwan kojarzy się ze śniegiem, ale stwierdziła, że nie da sobie sama rady i potrzebuje wsparcia. W ruchu poszło pierwsze koło ratunkowe - pytanie do publiczności. Co na to widownia? W przeważającej większości wskazano odpowiedź "B". Anna wyjawiła, że także myślała o tym wariancie, ale nie miała pewności, że jest to prawidłowa odpowiedź. Uczestniczka ostatecznie zaufała publiczności. Jak się okazało słusznie, odpowiedź była prawidłowa. Wiedzieliście, który z wariantów zaznaczyć?

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

Okazuje się, że nowa edycja "Milionerów" już zdążyła zaskoczyć widzów. Pytanie za 500 tys. zł padło w programie nie raz, a dwa razy. W jednym z poprzednich odcinków uczestnik musiał dokończyć piosenkę Janusza Kofty: "Popłynąłbym sobie gdzieś po eleganckim stawie. Blues minus, smutno mnie. Chyba...". Znacie odpowiedź? Niestety tym razem graczowi nie udało się sięgnąć po pół miliona. W innym odcinku teleturnieju uczestniczka zaryzykowała w pytaniu o fotorewolwer. Pani Anna poszła na całość - Kto nie ryzykuje, ten nie ma - zakomunikowała i postawiła wszystko na jedną kartę. Niestety, w tym przypadku także się nie udało, pani Anna zakończyła przygodę w programie z kwotą 40 tysięcy złotych.