"Rolnicy. Podlasie". Andrzej zostanie ojcem? Jarek wyjawił za dużo

"Rolnicy. Podlasie" to show, które skradło serca widzów. Produkcja telewizji Fokus TV opowiada o codziennym życiu rolników. Fani mogą zobaczyć, jak wyglądają obowiązki i działania na wsi. Wśród bohaterów formatu można wyróżnić Andrzeja i Gienka z Plutycz. Syn i ojciec stali się swego rodzaju gwiazdami programu. Co więcej, przenieśli swoją działalność do mediów społecznościowych. Na kanale na Youtube obserwuje ich ponad 110 tysięcy użytkowników. Andrzej z chęcią dzieli się swoją codziennością. Ostatnio wyszło na jaw, o czym marzy rolnik.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Tak wygląda pokój córki Bardowskich

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz zostanie ojcem? Taki ma plan na przyszłość!

Jakiś czas temu Andrzej z Plutycz zniknął ze swojego kanału w mediach społecznościowych. Gwiazdor "Rolników. Podlasia" wybrał się do sanatorium. Spędził czas na turnusie rehabilitacyjnym w szklarskiej Porębie. Mężczyzna miał okazję na długi i relaksujący wypoczynek. W trakcie jego pobytu doczekał się telefonu od przyjaciół. Jarek i Sławek zapytali go o... kobiety. - Koleżanek, Sławek, nie brakuje - podkreślił zadowolony Andrzej. - Z twoim postępowaniem i umiejętnościami to nie powinno brakować - dodał Sławek. To jednak nie wszystko. Jarek zasugerował, że może właśnie tam rolnik znajdzie ukochaną, która da mu upragnione dziecko. Wygląda na to, że jednym z marzeń Andrzeja jest rodzicielstwo. Czy to oznacza, że mężczyzna wyjechał z domu w tym celu? Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Gienek mają nowy pomysł na biznes. Brakuje im pieniędzy?

Po powrocie z sanatorium Andrzej powrócił do swoich obowiązków. Wraz z Jarkiem wybrał się po 500 kilogramów kukurydzy. Przyznał, że chciałby odnowić gospodarstwo. Brakuje mu jednak pieniędzy. Wyznał, że ma jednak nowy pomysł na biznes, z którego skorzysta również jego ojciec. Gienek chce zacząć handel jajkami od kaczek. Z tego względu kukurydza idealnie nada się na paszę. Andrzej jest pełen nadziei, że nowy biznes go wzbogaci. Szczegóły na temat pomysłu rolników na zarobek znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Na gospodarstwie zabrakło Andrzeja. Rolnik zdaje relację z wyjazdu. Wspomniał o koleżankach

Andrzej 'Rolnicy. Podlasie'. Zdj. Ilustracyjne fot. YouTube/@Gienek i Andrzej Plutycze