O tym, że Przemysław Babiarz miał się pożegnać z kultowym teleturniejem, plotkowano od dawna. 4 stycznia na facebookowym profilu "Va banque" pojawił się wpis informujący o rozpoczęciu nagrań do kolejnego sezonu show. Na zdjęciu można było zobaczyć Babiarza. Okazuje się jednak, że mimo to żegna się z teleturniejem.

TVP idzie "Va banque"

O odejściu Babiarza poinformował serwis Plejada. Popularny dziennikarz i prezenter rozstaje się z programem. Nie wiadomo, czy z własnej woli, czy usłyszał "propozycję nie do odrzucenia". Babiarz prowadził "Va Banque" od 2020 r., od momentu, gdy program wrócił na antenę TVP. Było to spore wyzwanie, bo wcześniej gospodarzem teleturnieju był jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów – Kazimierz Kaczor. Prawdziwym szokiem może być nazwisko następcy Babiarza. Jak ustaliła Plejada, teleturniej ma "przejąć"... Radek Kotarski. To jego zobaczą widzowie w jesiennych odcinkach programu, które wyemituje TVP.

Kim jest Radek Kotarski?

Nowy prowadzący "Va Banque" to prawdziwa gwiazda młodego pokolenia. Kotarski to znany dziennikarz i youtuber. Młodsi znają go przede wszystkim z popularnonaukowego kanału "Polimaty", który skupiał się na tematach związanych przede wszystkim z językoznawstwem. Przyniósł on Kotarskiemu nie tylko ogromną popularność. Znany z eleganckiego, wykwintnego nawet sposobu komunikacji Kotarski był dzięki niemu nominowany w 2022 r. do nagrody "Mistrz Mowy Polskiej". Starsi widzowie mogą kojarzyć go z... bankowością. Tych, którzy myślą, że podobnie jak pewien były premier Polski jest banksterem, śpieszymy uspokoić – Kotarski jest "twarzą" jednego z banków, z którym współpracuje i reklamuje go od dziesięciu lat. Teraz czeka go kolejne wyzwanie – będzie musiał zmierzyć się z legendą. "Va Banque" to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Na antenie stacji pojawił się po raz pierwszy w 1996 r. Emisja trwała siedem lat, a potem, po niemal dwóch dekadach, został przywrócony w 2020 r.

Radek Kotarski fot. KAPIF

Babiarza skok na Paryż

A co z lubianym przez widzów Przemysławem Babiarzem? Zmartwionych znowu chcemy uspokoić – dziennikarz pozostanie w TVP. Plejada informuje, że Babiarz skupić ma się na tym, z czego był najbardziej znany przez lata widzom, na sporcie. Polacy będą mogli oglądać go w TVP Sport, gdzie ma relacjonować tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. Te odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Paryżu.