Marietta i Chris wystąpili w pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". Już po kilku dniach swojej obecności na indonezyjskiej wyspie Bali stworzyli duet. Dali się poznać jako najtrwalsza para w programie. Co więcej, ich uczucie było na tyle silne, że wygrali randkowe show, zgarniając nagrodę główną. - Chciałbym, żebyśmy wytrwali, żebyśmy byli ze sobą, żeby nasze uczucie nie było tylko w programie. To najważniejsze na ten moment - zdradził w tamtym czasie Chris w jednym z wywiadów. Miłość jednak nie przetrwała. Co słychać u uczestników?

REKLAMA

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Wiktoria zapowiada walkę. "Sprawą zajmuje się już moja prawniczka"

"Hotel Paradise". Marietta i Chris wygrali pierwszą edycję. Oboje budują relację u boku innych osób

Plany pary na wspólną przyszłość nie wypaliły. Pomimo tego, uczestnicy wciąż mają do siebie ogromny szacunek i starają się utrzymywać przyjacielskie stosunki. Po rozstaniu Marietta opublikowała w mediach społecznościowych specjalny post. Wówczas nazwała byłego partnera "najlepszą przygodą jej życia". Obecnie Chris ma nową partnerkę. Jego drugą połówką została Monika Czajkowska. Wspólne zdjęcia często pojawiają się na instagramowym profilu mężczyzny. Co z Mariettą? Ona również znalazła prawdziwą miłość. Jej wymarzonym partnerem okazał się Patryk Świdowski. Co więcej, zakochani nierzadko pojawiają się na oficjalnych wydarzeniach i pozują na ściance. Wygląda na to, że Marietta i Chris mogą się pochwalić szczęśliwymi relacjami. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Chris doczekał się dwójki dzieci. A Marietta?

To jednak nie wszystko z nowości na temat życia Marietty i Chrisa. Uczestnik "Hotelu Paradise" doczekał się dwójki dzieci. Został ojcem dwóch córek: Blanki i Poli. Całą sytuację w 2021 roku komentowała Marietta, gdy ukochana Chrisa była jeszcze w ciąży. Przyznała, że bardzo cieszy się z rodzicielstwa byłego partnera. - Monice życzę dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze w obecnym jej stanie. Myślę, że Chris jest opiekuńczym mężczyzną i będzie dobrym ojcem. Rozmawiałam z nim później po ogłoszeniu ciąży, kiedy był u lekarza z Moniką i powiedział, że jest mega szczęśliwy - mówiła w rozmowie z Party.pl. Niedawno okazało się, że Marietta również spodziewa się dziecka. Szczęśliwą nowinę ogłosiła w mediach społecznościowych. "Jesteśmy w ciąży. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni, a to dopiero początek. Ten rok będzie inny niż wszystkie, nie mogę się doczekać" - ogłosiła wraz z partnerem w sieci. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Tak wyglądała Luiza przed operacją nosa. "Nie zamierzam się tego wypierać"