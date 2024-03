Chrissie Wunna wzięła udział w jednym z odcinków brytyjskiej edycji "Magii nagości". Format od początku wzbudza ogromne kontrowersje. Założenie jest proste: uczestnicy wybierają partnera/partnerkę oglądając ich nagie ciała. Wunna pojawiła się w 11. sezonie show. Zgłosiła się do programu, bo chciała poznać idealnego mężczyznę. Miała jeden warunek - szukała kandydata wyjątkowo hojnie obdarzonego przez naturę. Modelka była zachwycona formułą programu. Nie kryła ekscytacji, kiedy mężczyźni paradowali przed nią bez ubrań. - Wzięłam udział w przeróżnych reality show, ale ten format niezaprzeczalnie jest moim zdecydowanym faworytem - podkreśliła w jednym z wywiadów. Wunna zdradziła, że udział w show przyniósł jej sporą popularność i jest zalewana wiadomościami od adoratorów. Wyjawiła, że jeszcze na długo przed programem łamała serca popularnym celebrytom. Wyjawiła nazwiska.

Uczestniczka "Magii nagości" podrywana przez gwiazdy Hollywood. "Umówiłam się na randkę z Mattem Dillonem"

Udział w "Magii nagości" przyniósł Chrissie Wunna sporą rozpoznawalność. Celebrytka po udziale w show wzięła udział m.in. w licznych programach śniadaniowych, gdzie dzieliła się swoimi doświadczeniami z udziału w programie. W rozmowie z "Daily Star" Wunna wyjawiła, że jest nieustannie adorowana, ale przed wzięciem udziału w show także nie narzekała na brak zainteresowania. Celebrytka wyjawiła, że kiedy była młodsza, mieszkała w Stanach Zjednoczonych i randkowała z popularnymi aktorami z Hollywood.

Mieszkałam wtedy w Los Angeles. Umówiłam się kiedyś na randkę z Mattem Dillonem, który wystąpił w filmie "Sposób na blondynkę" u boku Cameron Diaz

- wyjawiła Wunna.

Gwiazda "Magii nagości" była uwodzona przez znanego aktora. Poznała go na siłowni

Jak się okazuje, Matt Dillon nie był jednym mężczyzną, który próbował zauroczyć gwiazdę 11. sezonu "Magii nagości". W rozmowie z "Daily Star" Wunna przyznała, że był nią zainteresowany Joseph Fiennes, który w swojej filmografii ma m.in. rolę w filmie "Zakochany Szekspir" u boku Gwyneth Paltrow. - Pracowałam na siłowni i regularnie go tam widywałam. Jest naprawdę dobrze zbudowany. Udawał, że musi koniecznie kupić sportowe ciuchy tylko dlatego, że pracowałam w dziale sprzedaży. To było bardzo urocze! - wyznała celebrytka w rozmowie z "Daily Star". Uczestniczka "Magii nagości" podkreśliła, że od kiedy program emitowany jest w Stanach Zjednoczonych, to nie może opędzić się od adoratorów zza oceanu. Wunna dostaje tonę wiadomości od topowej klasy sportowców, którzy próbują umówić się z nią na randkę. Celebrytka przyznała, że co cztery minuty do jej skrzynki odbiorczej wpada nowa wiadomość z propozycją randki. - Większość wiadomości, które dostaję to "niegrzeczne propozycje". Rzadko zdarza się, abym dostała romantyczną wiadomość. Kiedy się tak dzieje, od razu jestem zauroczona - podsumowała Wunna.