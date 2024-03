W ubiegłym roku Anita Sokołowska podjęła przełomową decyzję i odeszła z "Przyjaciółek", w których była od pierwszego odcinka. W popularnym serialu Polsatu, jedną z ważniejszych tytułowych bohaterek jest też Anka Strzelecka, grana przez Magdalenę Stużyńską. Jakiś czas temu zapytaliśmy ją, czy myślała kiedyś, by również odejść z produkcji. Bo przecież jak w 2012 roku zaczynała z nią przygodę, nie było wiadomo, że będzie ciągnęła się w nieskończoność i stanie się tasiemcem. - Kilkakrotnie tak... - powiedziała nam tajemniczo Magdalena Stużyńska i dodała, że w takich sytuacjach rozmawiała zakulisowo na ten temat z innymi. Ponoć wtedy produkcja robiła co mogła, by ją zatrzymać. Proponowano jej takie wątki, które szybko wybijały ją z chwilowego znużenia. Dziś o odejściu z serialu nie myśli, bo ma co grać. Od nowego sezonu, Anka porusza się na wózku inwalidzkim. Trudnych emocjonalnych scen nie brakuje.

Magdalena Stużyńska w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"? Zabrała głos

Choć Magdalena Stużyńska kibicuje Anicie Sokołowskiej w "Tańcu z gwiazdami", sama nie zamierza iść w przyszłości do tego programu. Uwielbia nowe wyzwania, ale nie chce się zmuszać by brać udział w programie, który by ją męczył. - Nie widzę siebie po prostu w tej formule. Nie odnajduję się w tej formule. Nie wyobrażam siebie w "Tańcu z gwiazdami" - powiedziała Plotkowi. Taniec na pewno rozwinąłby ją aktorsko, ale Stużyńska ma patent, by w inny sposób podszkolić swoje umiejętności w tej materii. - Mogę sobie sama lekcje zorganizować. Jakbym miała takie pragnienie, to na pewno tak zrobię. Całkiem dobry pomysł - skwitowała.

Streszczenia nowych odcinków "Przyjaciółek". Anka tęskni za kochankiem

W nowych odcinkach "Przyjaciółek" Anka porusza się na wózku inwalidzkim. Kobieta po miesiącach załamania wierzy, że dzięki intensywnej rehabilitacji, uda się jej odzyskać czucie w nogach. Znowu myśli o Miłoszu (Bartosz Opania), z którym jechała autem, gdy doszło do wypadku. Nie ukrywa zadowolenia, gdy dowiaduje się od Ingi (Małgorzata Socha), że mężczyzna za nią tęskni. Cały czas nie wróciła do Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski), którego toleruje tylko dlatego, bo się nią opiekuje. Nie podoba się jej, że dawni znajomi z lat studenckich znowu znaleźli się w jej życiu i wkrótce zostaną jej sąsiadami. Widać, że kryją jakiś sekret. Sama próbuje być wsparciem dla cierpiącej Patrycji. Przyjaciółka Strzeleckiej nie może się pogodzić, że jej ukochany trafił za kratki, bo wierzy w jego niewinność.

Magdalena Stużyńska na planie 'Przyjaciółek'. Fot. Krystian Pakiela / materiały prasowe Polsat