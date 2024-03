Ilona Krawczyńska jest głównie znana z programów telewizyjnych. Dała się poznać jako prowadząca show "Farma", obok Marceliny Zawadzkiej. Ponadto wystąpiła również w 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Wraz z Robertem Rowińskim zwyciężyła taneczny format. Obecnie skupia się głównie na budowaniu swojej marki w internecie. Szczególnie działa w mediach społecznościowych jako część duetu ADiHD wraz ze swoją siostrą Mileną. Panie wspólnie kreują treści na takich platformach, jak Instagram. Ostatnio Krawczyńska zdobyła się na szczerze wyznanie.

Ilona Krawczyńska przechodzi prawdziwy kryzys. Opowiedziała o trudnych chwilach w mediach społecznościowych

W ostatnim czasie Ilona Krawczyńska postawiła na szczerość. Na InstaStories pojawiły się pewne oświadczenia. Kobieta wyznała, że obecnie przechodzi przez bardzo trudny czas w swoim życiu. Podkreśliła, że robi wszystko, co w jej mocy, aby wrócić do normalności. Podziękowała również przyjaciołom, którzy wspierają ją w niełatwych momentach. Nie zdradziła jednak, o co dokładnie chodzi. Fani Krawczyńskiej zastanawiają się, czy w sytuację nie jest zamieszany jej partner.

Nie umiem ubrać tego w słowa, więc spróbuję jak najprościej. Przechodzę jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu, zawsze jesteś, my tu z wami szczere, więc oczywiście to zauważacie. Nawet gdy na ustach jest uśmiech, oczy się nie śmieją. Będę dążyła do tego, aby przywrócić im blask, ale to wymaga czasu. Sama znajdę od nowa ten wewnętrzny spokój i radość

- czytamy w oświadczeniu Ilony Krawczyńskiej. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ilona Krawczyńska na Instagramie fot. https://www.instagram.com/siostry_adihd/

Ilona Krawczyńska o swoich planach na najbliższy czas

Ilona Krawczyńska dodała, że chce obecnie skupić się na życiu zawodowym. Podkreśliła, że praca "dodaje jej skrzydeł" i odciąga ją od negatywnych myśli. Dodała, że bardzo wierzy w to, że "po burzy wychodzi słońce". Prezenterka telewizyjna w najbliższych dniach wybiera się do Hiszpanii. Chce odwiedzić swoją rodzinę. Pojawi się również w Warszawie. Krawczyńska spełnia się również w swojej pasji, jaką są motory. "Mam taką misję, czuję ogromną potrzebę spędzenia dużej ilości czasu w siodle" - wyznała kobieta na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z gwiazdami". Baleja usłyszał od Pavlović, że ma "haczykowate nogi". Tak jej odpowiedział

'Farma'. Ilona Krawczyńska, Marcelina Zawadzka 'Farma'. Oto nowe uczestniczki. Wśród nich miłośniczka podróży. Kto jeszcze? / fot. https://www.instagram.com/farmapolsat/