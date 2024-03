Nowy sezon "Love Island" ruszył z kopyta. Z odcinka na odcinek w grę zaczynają wchodzić coraz poważniejsze emocje, a uczestnicy pokazują swoje prawdziwe kolory. Aby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, produkcja zaprasza do willi nowych uczestników. Niedawno do wyspiarzy dołączył 26-letni Mateusz. Z krótkiej wizytówki mężczyzny na Instagramie programu dowiadujemy się, że jest modelem, interesuje się aktorstwem, kocha podróże i dotychczas wybierał dominujące partnerki. Widzowie w mig rozpoznali, że twarz Mateusza nie jest im obca.

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku z uczestnikiem. Ma spostrzeżenia

"Love Island". Na wyspie nowy uczestnik. Widzowie skarżą się, że... był już "wszędzie"

Mateusz Dziedzic pojawił się w 12. edycji "Top Model". Tam udało mu się przejść boot camp i zamieszkał nawet w domu modeli i modelek. Ostatecznie został wyeliminowany jako czwarty, przez co nie udało mu się dojść do finału. Widzowie "Love Island" rozpoznali go także z formatu "Goats", w którym niedawno wziął udział. "Przez te ścięte włosy nie poznałem go na początku, a ostatnio był w 'Goats'", "On był wszędzie...", "O, typ z 'Top Model'", "Właśnie wydawało mi się, że już gdzieś go widziałam, ale nie mogłam skojarzyć skąd" - dywagują internauci.

Alicja z "Love Island" komentuje związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego. W programie niczego nie zauważyła

Emocje widzów "Love Island" ogniskują się nie tylko wokół samych uczestników, ale i prowadzącej programu. Karolina Gilon potwierdziła niedawno swój związek z Mateuszem Świerczyńskim z siódmej edycji "Love Island". Przypominamy, że ten w programie nawiązał relację z Alicją Ostrouch. Bohaterka siódmego sezonu niedawno w dość obszernej relacji na Instagramie ujawniła - na prośbę widza - swoje uczucia względem nowego związku swojego byłego partnera. Przyznała, że choć informacja była dla niej zaskoczeniem, to nie ma wobec pary krzty złych emocji. W programie nie zauważyła, aby między nimi coś się kroiło. - Jeżeli ich drogi się zeszły, to ja życzę jak najlepiej, między mną a Matim nie ma złej krwi i życzę mu/im wszystkiego dobrego - czytamy. Przyznała jednocześnie, że jest jedna rzecz, która ją w całej sprawie bardzo denerwuje.

'Top Model'. Mateusz Dziedzic 'Top Model'. Mateusz Dziedzic, fot. TVN