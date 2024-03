Waldemar dał się poznać w show "Rolnik szuka żony". Wokół uczestnika powstało wiele kontrowersji. Mężczyzna w trakcie randkowego programu utrzymywał jeszcze kontakty z tajemniczą kobietą spoza produkcji. Później szok wywołała jego decyzja co do kandydatek. Choć początkowo postanowił stworzyć relację z Ewą, po zakończeniu sezonu okazało się, że jego serca skradła Dorota, którą początkowo odrzucił. Waldemar aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie ma ponad 50 tysięcy obserwujących. Popularność tym razem nie przyniosła mu korzyści.

Waldemar postanowił nagrać oświadczenie w mediach społecznościowych. Okazało się, że uczestnik programu "Rolnik szuka żony" padł ofiarą oszustów. Mężczyzna opisał całą sytuację. Wyszło na jaw, że ktoś ukradł wizerunek i na nowym profilu podszył się pod niego. Zdjęcie oraz dane zgadzały się z oryginalnym profilem Waldemara. Oszuści zaczęli pisać do znajomych mężczyzny, ogłaszając "łatwy zarobek". Bohater randkowego show zaapelował, aby nie odpisywać na te wiadomości. Zapowiedział również, że postara się coś z tym zrobić.

Dostaję niepokojące sygnały, ktoś podszywa się pod mój wizerunek. Zapożycza zdjęcie z mojego profilu. Piszę o jakimś łatwym zarobku, robi podchody do ludzi. (...) Pod żadnym pozorem nie dajcie się wciągnąć w jakieś rozmowy z oszustami. Oni lubią się panoszyć i podszywać. Unikajcie, jak ognia, to ewidentnie jakaś ściema

- wyznał Waldemar na profilu na Instagramie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar, fot. TVP - screen fot. TVP - screen

"Rolnik szuka żony". Waldemar wspiera strajk rolników. Takie słowa padły z jego ust

Waldemar nigdy nie ukrywał, że rolnictwo to jego pasja. W związku z tym w ostatnim czasie wspiera strajk rolników. W tym celu przyjechał nawet do Warszawy. W rozmowie z portalem Wieści Rolnicze wyznał, dlaczego chce pomagać w protestach. - Oczywiście, że popieram protesty. To jest moja branża. Jestem całym sercem z rolnikami i popieram wszelkie protesty, które tutaj są. Nie jest za dobrze z sytuacją rolnictwa w Polsce i popieram protestujących w 100 proc. - mówił w wywiadzie. Szczegóły jego wypowiedzi na temat strajku rolników znajdziecie TUTAJ.

Waldemar Gilas w programie 'Rolnik szuka żony' Waldemar Gilas w programie 'Rolnik szuka żony'/screen vod.tvp.pl