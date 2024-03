"Czas na show. Drag me out" to nowy format w polskiej telewizji, który polega na tym, że znani mężczyźni odkrywają swoją kobiecą stronę pod okiem królowych polskiego dragu. Jednym z sześciu uczestników jest Tomasz Karolak, który w trzecim odcinku wcielił się w drag queen o pseudonimie Długa Rolka, a partnerował mu Stas "Himera" Icenko. Aktor w rozmowie przed kamerami przyznał, że jest rozczarowany tym, jak potraktowało go jury.

Zobacz wideo Tomasz Karolak uczy się chodzić na szpilkach. Wszystko pod okiem Andrzeja Seweryna

"Drag me out". Tomasz Karolak skarży się na jury. "Jestem rozczarowany"

- Jestem rozczarowany tym, że ta komisja pierwsze co, to przyczepiła się, że nie umiem chodzić na szpilkach. Co za tendencja! - skarżył się Tomasz Karolak. Aktor ocenił, że jury w swojej ocenie jest zbyt małostkowe i skupia się na mało istotnych detalach. - Wiadomo, że jak widzę faceta na szpilkach, to pierwsze, co powiem, to: "E, nie umie chodzić na szpilkach". Takie pierdy... Drag polega na opowiadaniu historii, a nie na tym, czy ktoś lepiej lub gorzej chodzi na szpilkach! - powiedział. Choć Tomasz "Długa Rolka" Karolak i Stas "Himera" Icenko byli zagrożeni odpadnięciem z "Drag Me Out", to program ostatecznie opuścili Tadeusz "Lady Tade" Mikołajczak i Łukasz "Adelon" Rembas.

"Drag me out". Jury ma "prywatny problem" z Tomaszem Karolakiem? Widzowie jednogłośni

Co więcej, podobnego zdania są widzowie. dali upust w komentarzach na Instagramie, twierdząc, że jury nie jest obiektywne wobec Tomasza Karolaka. "Nie rozumiem nastawienia jurorów, dla pozostałych duetów są serdeczni i pozytywni, jednak dla nich są nieobiektywni i widać, że komentują po złośliwości. Zdecydowanie ten występ był ciekawszy, stylizacje były na wiele wyższym poziomie niż niektóre pozostałe pary. [...] Dlaczego ta para była zagrożona? Dla mnie to już były prywatne rozrachunki", "Tomek jest niedoceniany w tym programie" - czytamy. Inny widz wysnuł z kolei teorię, że to w jury to Anna Mucha jest negatywnie nastawiona do aktora. "Nie rozumiem tej tendencji wrogiego nastawienia do Tomka przez jury, Anna Mucha chyba ma prywatny problem, co nie jest profesjonalne" - twierdzi internauta.

