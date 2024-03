Wskutek zmiany władzy w Polsce nastąpiła metamorfoza TVP. Odświeżeniu uległ flagowy program Telewizyjnej Dwójki, czyli "Pytanie na śniadanie", z którym pożegnali się dotychczasowi prowadzący, czyli m.in. Tomasz Kammel czy Katarzyna Cichopek. Prezenterzy zabrali głos ws. ewentualnie dołączenia do TV Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Surnik mimo zmian w TVP zachowała pracę

TV Republika i śniadaniówka. Tomasz Kammel nie krył oburzenia

"Poranny program TV Republika będzie jeszcze przebudowywany, pojawi się program śniadaniowy, a wraz z nim kilku prowadzących. Nie mogę na razie podać nazwisk" - zapowiedział Tomasz Sakiewicz, prezes stacji TV Republika w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Wspomniany format ma prowadzić Anna Popek, co zaznaczył nasz nieoficjalny informator, ale sama zainteresowana nie potwierdziła tych rewelacji. Co z pozostałymi twarzami dawnego "Pytania na śniadanie"? Najmocniejsze stanowisko zaprezentował Tomasz Kammel. - Czy można sobie wyobrażać, że gość, który jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne, legalizacją małżeństw jednopłciowych i aborcją jako kwestią leżącą jedynie i wyłącznie w gestii kobiety, będzie prowadził poranny show w Telewizji Republika? - wyznał prezenter w rozmowie z Wirtualną Polską. Co z kolei powiedziała Cichopek? "Zaprzeczam. Jestem aktorką serialu "M jak miłość" - oznajmiła. Aleksander Sikora stwierdził, że jego rzekome przejście do TV Republika "to tylko plotki". Kurzajewski z kolei trzyma się TVP. - Nie mam takich planów. Jestem dziennikarzem TVP Sport - skomentował.

'Pytanie na śniadanie' - dawna ekipa KAPiF.pl

TV Republika i Małgorzata Opczowska. Jest komentarz

Stacja podobno zamierza zatrudnić w śniadaniówce jak najwięcej prezenterów z dawnego "Pytania na śniadanie". Wymieniając członków dawnej ekipy, nie można zapomnieć o Małgorzacie Opczowskiej, która prowadziła poranne pasmo z Łukaszem Nowickim i Robertem Koszuckim. Czy prezenterka przejdzie do nowej śniadaniówki? - Nie mogę tego na razie skomentować w żaden sposób, ponieważ jestem związana z umową z TVP. Dopóki ta umowa nie wygaśnie, niestety nie mogę udzielić takich komentarzy - powiedziała w rozmowie z nami. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Małgorzata Opczowska i Robert Koszucki w TVP KAPiF.pl