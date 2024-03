Michał Szpak rozprawia się ze swoimi słowami. "Może byłabym piękną kobietą, nie wiadomo"

Michał Szpak przyjął zaproszenie od Kuby Wojewódzkiego i razem z Anną Muchą i Andrzejem Sewerynem pojawił się w jego show. Skąd taki skład? Cała trójka zasiada w jury nowego programu TVN "Czas na show. Drag me out", gdzie znani mężczyźni pod okiem zawodowych drag queen prezentują swoją kobiecą stronę. Na scenie możemy oglądać m.in. Marcina Łopuckiego czy Michała Mikołajczaka. O czym prowadzący rozmawiał z Michałem Szpakiem?

REKLAMA

Zobacz wideo Intymne wyznania Michała Szpaka

Michał Szpak u Wojewódzkiego zapytany o zmiany w ciele

Kuba Wojewódzki rozpoczął odcinek od zachwytów nad gośćmi, którzy przyjęli jego zaproszenie. Dziennikarz i wokalista zapoznali się dzięki "X Factorowi", gdzie ten pierwszy był jurorem, a drugi marzył o karierze. "Jedną z podstawowych wartości, którą wniosłeś i wtedy, i teraz, jest wolność" - podsumował prowadzący, którego zaintrygowała kreacja rozmówcy. Szpak wybrał projekt od specjalistki, u której ubiera się m.in. Madonna. Miał na sobie gorset plus sukienkowy dół z rozcięciem. Następnie porozmawiali o programie "Drag me out", ale najciekawsze wyznania padły przy okazji. Wojewódzki zapytał się Szpaka o kontrowersje, jakie wokół siebie buduje i czy w nich jest sobą, i przywołał przykład. Michał powiedział u Żurnalisty, że może podda się operacji powiększenia górnej części torsu i "będzie Michaliną". - Teraz pytanie, czy ty jesteś sobą w czymś takim? - zapytał wprost. Wokalista odpowiedział na to: - Tak, tak, ja serio miałem taką wizję, że skoro dochodzi teraz mój wiek do 40-tki, żeby spróbować, jak to jest w tej drugiej roli - tłumaczył, a prowadzący zwrócił się zaciekawiony.

Mówisz poważnie?

Nie

- odpowiedział Michał Szpak i wybuchł szczerym śmiechem. Po czym Wojewódzki podsumował ten wątek i wniosek jest taki, że wokalista nie zmieni okolic torsu na większe. - Może byłabym piękną kobietą, nie wiadomo - zażartował 33-latek. Zdjęcia Michała Szpaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Michał Szpak o swojej orientacji

Michał Szpak już wcześniej wyznał, że dla niego miłość nie ma płci. - Kochaj albo rzuć. To jest na takiej zasadzie - tłumaczył wokalista, który podkreślił, że odczuwa pociąg intelektualny. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Kuba Wojewódzki zapytał Michała Szpaka o orientację. Chyba nie takiej odpowiedzi oczekiwał.