Anna Mucha i Kuba Wojewódzki się spotkali. Czuć chemię. 'Czy ty musiałaś się tak ubrać?'

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki związali się w 2003 roku. O 17 lat starszy dziennikarz zakochał się w 22-letniej aktorce od pierwszego wejrzenia. Choć ich związek się rozpadł, a on spotykał się z innymi kobietami, to uważa Muchę za największą miłość w życiu. "Byłaś moim najpiękniejszym dopełnieniem" - zwrócił się do byłej partnerki w autobiografii. Mucha i Wojewódzki mają bardzo dobre relacje, a aktorka przyjęła zaproszenie do nowego sezonu jego show.

Anna Mucha u Kuby Wojewódzkiego.

- Po raz kolejny, nie ostatni mam nadzieję. Anna Mucha - zapowiedział byłą ukochaną Kuba Wojewódzki, po czym oddali się powitaniu. Samozwańczy "król TVN" poprosił, by siadła na miejscu obok niego (tak jak to jest w przypadku każdego gościa, który pojawia się jako kolejny). Wojewódzki próbował się dopytać, w jakim charakterze pojawia się ona w show "Drag me out" - aktorki czy skandalistki. - Bo ty lubisz mocną kreskę - zaczepił ją, na co Mucha się nie dała. - Nie, to nie ja lubię mocną kreskę - wyznała. Następnie Wojewódzki zwrócił uwagę na jej ubiór. - Czy ty musiałaś się tak ubrać? - zapytał. Aktorka miała na sobie obcisłą sukienkę z dużym dekoltem i wyglądała zjawiskowo. Prowadzący w tym momencie próbował zachwalać swoje walory. - Ty mnie dawno nie widziałaś, jaki ja jestem wyżyłowany - zagaił, na co usłyszał odpowiedź. - To prawda, dawno cię nie widziałam. Ale pamiętam - śmiała się gwiazda "M jak miłość" i dodała: "Wspomnienia, wspomnienia". Wojewódzki podsumował pełen radości, że "jaka to jest próżna baba", bowiem na pytanie o to, co ratowałaby z domu pożaru, śmiała się, że swoje zdjęcia. Zdjęcia Kuby Wojewódzkiego i Anny Muchy znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Na sposób prowadzenia rozmowy przez Wojewódzkiego z Muchą zwrócił uwagę Andrzej Seweryn. - To jest genialne - podsumował.

