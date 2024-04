Widzowie pokochali "The Nanny" za nietuzinkowy i bezkompromisowy humor. Oryginał doczekał się nawet kilku wersji zagranicznych. Historią Fran Fine zainteresowali się również Polacy. W tytułową nianię wcieliła się wtedy Agnieszka Dygant. Serial w latach swojej świetności cieszył się ogromną popularnością. Fenomen amerykańskiej wersji polegał przede wszystkim na niezwykle charyzmatycznej aktorce, Fran Drescher. Uniwersalna historia o miłości, przyjaźni i satyrycznym podejściu do klas społecznych urzekła widzów na całym świecie. Jak wyglądają teraz aktorzy z oryginalnej "Niani" i czym się zajmują? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Fran Drescher jest znaną aktywistką. Stanęła na czele strajku aktorów

Drescher jest ikoną amerykańskiej komedii. Od dziecka wiedziała, że w przyszłości chce zostać aktorką. Minęło sporo czasu, nim spełniła swoje marzenia. Najpierw zagrała w "Gorączce sobotniej nocy". Nie była to rola wybitna. Drescher miała powiedzieć zaledwie jedno zdanie. Krótki dialog wystarczył, by charyzmatyczna aktorka zwróciła na siebie uwagę. Szybko dostała kolejne propozycje. Najpierw pojawiła się w horrorze "Obcy w naszym domu", później w musicalu "Amerykańska lista przebojów". Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Niania". Drescher wcieliła się w nieokrzesaną i zabawną Fran Fine, która szybko podbiła serca widzów. Aktorka dzięki tej roli zdobyła kilka nominacji do nagród Emmy i Złotych Globów. Po latach Fran stanęła na czele głośnego strajku w Hollywood, który miał wywalczyć więcej praw i swobód dla aktorów. - Musicie podzielić się z nami swoim bogactwem, bo bez nas nie istniejecie - mówiła reprezentując swoich kolegów i koleżanki z branży. Choć wielu uważało, że Fran na liderkę się nie nadaje, to po tym przemówieniu szybko zmienili zdanie.

Fran Drescher Tak przez lata zmienili się aktorzy 'Niani'. Minęło ponad 30 lat od pierwszego odcinka. Fot. @retrovisor502/ Instagram

Charles Shaughnessy i Daniel Davis. Jak potoczyły się ich kariery?

Charles Shaughnessy zagrał w amerykańskiej "Niani" Maxwella, którego z Fran łączyły bardzo intensywne relacje. Trzeba przyznać, że jego kariera potoczyła się dużo lepiej, niż tytułowej niani. Po amerykańskim sitcomie aktor pojawił się we "Współczesnej rodzinie", serialu "Mad Men", "Dniach naszego życia" a nawet w "Sabrinie". A co z jego kolegą, Danielem Davisem? Aktor w "Niani" zagrał złośliwego, ale lojalnego kamerdynera i szofera rodziny Sheffield. Po zakończeniu prac nad serialem Davis pojawił się w kilku innych produkcjach takich jak: "The Practice", "Frasier", "Gotham" i "Czarna lista". Zdjęcia obu panów znajdziecie poniżej.

Charles Shaughnessy Tak przez lata zmienili się aktorzy 'Niani'. Minęło ponad 30 lat od pierwszego odcinka. Fot. @retrovisor502/ Instagram

Daniel Davis Tak przez lata zmienili się aktorzy 'Niani'. Minęło ponad 30 lat od pierwszego odcinka. Fot. @retrovisor502/ Instagram

Lauren Lane porzuciła aktorstwo i została... wykładowczynią

Lane wcieliła się we wspólniczkę biznesową Maxa i główną antagonistkę serialu. Jej postać potajemnie podkochiwała się w głowie rodziny i nie przepadała za Fran, która stanowiła dla niej największe zagrożenie. Po zakończeniu prac nad "Nianią" aktorka pojawiła się jeszcze w kilku innych produkcjach. Najpierw można było ją zobaczyć w "The Cutting Room", a następnie w "The Nanny Reunion". Później Lane skupiła się wyłącznie na teatrze i nauczaniu. Jak donosi Entertainment Tonight aktorka pracuje obecnie jako pełnoetatowa wykładowczyni na Uniwersytecie Stanowym w Teksasie.

Lauren Lane Tak przez lata zmienili się aktorzy 'Niani'. Minęło ponad 30 lat od pierwszego odcinka. Fot. @officiallaurenlane, @retrovisor502/ Instagram

Madeline Zima nie wspomina dobrze pracy na planie "Niani"

Nie wszyscy mają tak dobre wspomnienia z pracy nad serialem. Madeline Zima zagrała najmłodszą córkę Maxa, Gracie. W 2013 roku udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała, jak wyglądało jej dzieciństwo na planie. - To nie było zabawne doświadczenie. Traktowali mnie bardziej jak rekwizyt niż jak człowieka - wspominała. Mimo wszystko udział w "Niani" wpłynął na jej dalszą karierę. Zima pojawiła się w reboocie "Twin Peaks", a w 2021 roku zagrała u boku Jean Smart w komediowym serialu "Hacks", który zdobył mnóstwo nominacji i nagród. Zdjęcia reszty aktorów znajdziesz w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Co dziś słychać u gwiazd "Niani"? Kot robi zawrotną karierę, Maciejowska potrzebuje pomocy

Madeline Zima Tak przez lata zmienili się aktorzy 'Niani'. Minęło ponad 30 lat od pierwszego odcinka. Fot. @retrovisor502/ Instagram