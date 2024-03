W ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" widzowie mieli okazję poznać Przemka i Justynę. Nie wróżyli im długiej relacji. Początkowo uczestnicy chcieli kontynuować swoje małżeństwo. Później jednak wyszło na jaw, że zdecydowali się na rozwód. Chociaż w przypadku Przemka i Justyny eksperyment nie wypalił, to układają sobie życie poza kamerami i już dawno zapomnieli o miłosnej porażce. Niedawno mężczyzna pochwalił się kadrami z wyjazdu. Towarzyszyła mu ukochana, której twarzy raczej nie pokazuje w mediach społecznościowych. Co robili? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemek wybrał się z ukochaną nad morze

Chociaż telewizyjna kariera Przemka dobiegła końca, to uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zwalnia tempa. Stale działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie ma już ponad 33 tys. obserwujących. To właśnie na tej platformie Przemek od czasu do czasu wrzuca zdjęcia ze swoją partnerką. Jakiś czas temu mężczyzna relacjonował ich wspólną wycieczkę w góry. "Waligóra, Chełmiec i Wielka Sowa zdobyte (połowa Korony Gór Polskich za mną) - każdy szczyt to niezapomniane widoki i wyjątkowe chwile" - pisał Przemek na swoim profilu na Instagramie. Ostatnio pokazał obserwatorom kadry z kolejnej podróży. Przemek i jego ukochana spędzali weekend nad morzem. Uczestnik opublikował InstaStories z plaży. Niestety pogoda nie sprzyjała i kurtki zimowe oraz czapki musiały pójść w ruch. Fajna z nich para?

Przemek z programu 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Fot. @pan_theera

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemek o Justynie. "Starałem się"

W odcinku specjalnym programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Przemek opowiedział o zakończeniu relacji z Justyną. - Starałem się, chciałem, żeby to wyszło. Dużo też poświęcałem, co tydzień przyjeżdżałem do Warszawy, Justyna do Poznania za bardzo nie przyjeżdżała - mówił. Uczestnik nie spodziewał się, że jego była już żona nagle przestanie się do niego odzywać. - Przez dwa dni nie rozmawialiśmy, telefonów nie odbierała, następnie mi napisała, że mam ją zostawić w spokoju, mam nie dzwonić i nie chce ze mną rozmawiać, bo ona nie lubi rozmawiać. No i wszystko zakończyło się przez SMS-a - wyznał Przemek. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian świętują szóstą rocznicę ślubu. "Gdybym mogła coś zmienić..."