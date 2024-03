Program "Chłopaki do wzięcia" zdobył dużą popularność wśród widzów. Produkcja jest emitowana na antenie Polsat Play od 2012 roku. Fani uwielbiają oglądać zmagania miłosne bohaterów. Przez format przewinęło się mnóstwo uczestników z małych miast i wsi. Do tej pory pojawiły się aż 23. sezony "Chłopaków do wzięcia". Już 7 kwietnia widzowie doczekają się kolejnej odsłony. Z materiałów w mediach społecznościowych wynika, że po raz kolejny na ekranie zagości Bandziorek.

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek w roli tancerza. Spodziewaliście się?

Wśród bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia" można wyróżnić prawdziwe gwiazdy. Należą do nich niezaprzeczalnie Rysiek "Szczena", Karina i Stefan czy właśnie Bandziorek. Wiadomo już, że część z nich zagości w najnowszym sezonie. Ponadto kolejna edycja przyniesie pojednanie Zuzi i Tancerza. Pojawi się również nowy uczestnik o pseudonimie "Maratończyk". Fani mogli już zobaczyć fragmenty randkowej produkcji. W jednym ze zwiastunów okazało się, że Bandziorek da się poznać od zupełnie innej strony. Wraz z Danutą zaprezentuje swoją własną odsłonę "Tańca z gwiazdami". Wygląda na to, że Krzysiek zaprezentuje swoje umiejętności. Fani w komentarzach na Facebooku podkreślili, że nie mogą się doczekać. Będziecie oglądać nowy sezon? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Co słychać u Bandziorka? Uczestnik programu zażegnał kryzys z ukochaną

Bandziorek wraz ze swoją ukochaną obecnie mieszka na Mazurach. Para na co dzień spędza czas w malowniczej, wiejskiej okolicy, wśród wielu jezior. Nie da się ukryć, że uczestnik programu "Chłopaki do wzięcia" prowadzi beztroskie życie. Jakiś czas temu zmagał się jednak z przykrą sytuacją. Na grupach miłośników randkowego programu pojawiły się doniesienia, że jego związek z Danusią przechodzi kryzys. Niedługo potem w mediach społecznościowych kobieta potwierdziła rozstanie. Jak się okazało, między para wszystko się zmieniło. Zakochani najprawdopodobniej wrócili do siebie i byli widziani na romantycznej randce w Szczytnie. Więcej na temat relacji Bandziorka z Danusią znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Co się stało z mamą Jarusia? Syn wyjawił, jaka jest prawda. "To jest kłamstwo"

Bandziorek 'Chłopaki do wzięcia', kadr