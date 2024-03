"Taniec z gwiazdami" wystartował 3 marca na antenie Polsatu. Program powrócił w odmienionej formule. W skład nowego jury wchodzą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Jan Wygoda. Na parkiecie nie brakuje największych osobistości z polskiego show-biznesu. Niektóre osoby już zdążyły pożegnać się z programem. W ostatnim odcinku odpadła Małgorzata Ostrowska-Królikowska. O Kryształową Kulę dalej walczy Kamil Baleja, który tworzy parę z Magdaleną Perlińską. Ostatnio prezenter i tancerka zdobyli 25 punktów od jury. Po występie Czarna Mamba w dość ciekawy sposób skomentowała nogi Balei. Postanowił odpowiedzieć.

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska o zbawiennym wpływie "Tańca z Gwiazdami". Mówi, jak zmieniło się jej życie i co jest wyzwaniem

"Taniec z gwiazdami". Kamil Baleja pokazał dystans. Tak zareagował na słowa Pavlović

W ostatnim odcinku Iwona Pavlović powiedziała Kamilowi Balei, że ma "haczykowate nogi". Prezenter postanowił odnieść się do jej komentarza. Zamieścił w mediach społecznościowych żartobliwe wideo z żoną, która wieszała na jego stopach różne przedmioty, m.in. ręcznik oraz siatkę.

"Taniec z gwiazdami" zmienia. Iwona Pavlović dziękuję za, jak zawsze, uroczą krytykę. Za tydzień walczymy dalej"

- czytamy w opisie. Internauci ruszyli z komentarzami pod nagraniem. Docenili Baleję za poczucie humoru. "Padłam", "Zdrowe poczucie humoru. Brawo wy" - pisali. Co ciekawe, komentarz zamieściła także Iwona Pavlović. Jurorce bardzo spodobało się wideo. "Kamilu, za poczucie humoru masz ode mnie dziesiątkę. Żona też. Brawa dla was. Ten filmik robi wszystkim cudowny dzień" - napisała na Facebooku. Rzeczywiście wyszło zabawnie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Kamil Baleja odniósł się do plotek o romansie z Magdaleną Perlińską.

Po emisji pierwszych odcinków w sieci zaczęły pojawiać się plotki o romansie prezentera ze swoją taneczną partnerką. Baleja postanowił zdementować te doniesienia. - Żadnego romansu nie będzie, nie ma mowy. Ludzie, nie powinienem tego mówić, ale żona docenia nowe ruchy bioder - zapewnił Kamil Baleja w rozmowie z Pomponikiem. Ukochana prezentera przyznała, że podobają się jej występy męża i Perlińskiej. - Pięknie wyglądają, świetnie tańczą, każdy może pisać, co chce, w ogóle się tym nie przejmuję - skwitowała.

Kamil Baleja w 'Tańcu z gwiazdami' Fot. KAPiF.pl