Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" ruszyła w najlepsze. Jednym z uczestników jest Aleksander Mackiewicz, znany przede wszystkim z roli w serialu Polsatu "Gliniarze". W trzecim odcinku show Polsatu, Aleksander i jego taneczna partnerka Iza wykonali tango do piosenki "Voulez Vous". W materiale z treningów aktor wyznał, że utwory grupy ABBA bardzo kojarzą mu się z rodzicami, którzy uwielbiali słuchać muzyki szwedzkiego zespołu.

"Taniec z gwiazdami". Aleks Mackiewicz stracił rodziców. "Brakuje mi ich jak cholera"

- Mój tata, jak wracał z rejsu, to przywoził płyty. Mam (w głowie - red.) obraz moich rodziców, jak się przytulają do "The Winner Takes It All". Brakuje mi ich jak cholera. Mamy szczególnie - powiedział wyraźnie poruszony aktor. Choć z jego słów wynika, że stracił rodziców, Mackiewiczowi udało się założyć własną rodzinę. Celebryta jest szczęśliwym narzeczonym oraz tatą dwójki dzieci - syna Bruna i córki Alexis. Jego ukochaną jest od wielu lat fotografka Magdalena Zych. Obydwoje chętnie dzielą się wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych.

'Taniec z gwiazdami'. Aleks Mackiewicz stracił rodziców. 'Brakuje mi ich jak cholera' 'Taniec z gwiazdami'. Aleks Mackiewicz stracił rodziców. 'Brakuje mi ich jak cholera', fot. Kapif

"Taniec z gwiazdami". Aleks Mackiewicz tańczył profesjonalnie? Widzowie mieli swoją teorię

Choć "Taniec z gwiazdami" dopiero zaczął się rozkręcać, Aleksander Mackiewicz już zdążył być bohaterem małego skandalu. Kiedy internauci niedawno zaczęli doszukiwać się w sieci informacji na jego temat, dotarli m.in. do strony będącą bazą tancerzy tańca towarzyskiego, na której można znaleźć konto niejakiego Aleksandra Mackiewicza. Miał on m.in. reprezentować Niemcy w parze z Sonią Rank i występować w profesjonalnych turniejach tanecznych, zdobywając coraz wyższe rangi. Na tej stronie nie ma jednak żadnych fotografii potwierdzających tożsamość osoby, do której należy profil. Na facebookowym profilu "Fashion TV Polska" widnieje informacja o tym, że Aleksander Mackiewicz jest "byłym tancerzem tańców towarzyskich". Internauci szybko wysnuli teorię, że aktor przed programem zajmował się tańcem zawodowo. Sam zainteresowany zdążył już się odnieść do tych informacji.