Szefowa "Pytania na śniadanie" - Kinga Dobrzyńska - nie spoczywa na laurach i robi wszystko co może, by jak najbardziej uatrakcyjnić poranny program TVP2. Kierowana przez nią od początku roku produkcja, co chwilę zaskakuje zmianami. Wszystko zaczęło się od wymiany wszystkich prowadzących. Niedawno do programu w roli reportera dołączył Ireneusz Bieleninik, co Plotek podawał jako pierwszy. Jednak już w kolejce są kolejne znane osoby, które znajdą się w ekipie śniadaniówki - Planujemy, aby do "Pytania na śniadanie" ze wzruszającymi reportażami dołączyła znana i lubiana, mało udzielająca się w mediach, aktorka - zapowiedziała właśnie Dobrzyńska w nowym wywiadzie dla Wirtualnych Mediów. Dowiedzieliśmy się, o kogo chodzi. Ta gwiazda grała m.in. w "Czasie honoru", "Lejdis" i "Listach do M", a ostatnio możemy ją oglądać w hicie Netfliksa "Rojst. Millenium".

"Pytanie na śniadanie". Magdalena Różczka zostanie reporterką programu TVP2

Nasz informator z Woronicza zdradza, że ekipa "Pytania na śniadanie" już wie, że wkrótce ich szeregi ma zasilić Magdalena Różczka. Ponoć szefowa liczy, że ogromna sympatia, jaką wzbudza wśród widzów, przyciągnie do programu nowych widzów. - Dopinane są ostatnie szczegóły tej współpracy. To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie "Pytania na śniadanie". Magda chce mieć np. pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać - opowiada źródło Plotka.

Co jeszcze nowego w "Pytaniu na śniadanie"? Szefowa mówi o kolejnych zmianach

Okazuje się, że rozmów w studiu w odświeżonym "Pytaniu na śniadanie" będzie coraz mniej. - Będziemy też w ciągu roku częściej wychodzić ze studia. Nie chcemy, żeby program to były tylko rozmowy na kanapach. Będą wywiady z największymi gwiazdami i wizyty w piekarni - opowiada w Wirtualnych Mediach szefowa "PnŚ". Od kilku dni program stara się inaczej wykorzystywać przestrzeń studia. Z tego powodu zmieniono ustawienie kamer. - Zaczynamy nagrywać w miejscach nieoczywistych, np. na balkonie. Wszyscy są chętni, żeby robić kroki do przodu i nie stać w miejscu - podkreśliła Dobrzyńska.

