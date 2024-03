Anna wystąpiła w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Kobieta chciała znaleźć w telewizji upragnioną miłość. Na planie poznała Jakuba. Początkowo widzowie nie byli przekonani do szczerych intencji mężczyzny. Później jednak uczestnicy pokazali, że łączy ich prawdziwe uczucie. Zakochani zaręczyli się w Boże Narodzenie. "Będziemy się prowadzać przez resztę życia" - pisał szczęśliwy Jakub na swoim profilu na Instagramie. Później uczestnicy dziesiątej edycji programu poinformowali, że spodziewają się syna. Poród Anny zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio uczestniczka pochwaliła się efektami sesji ciążowej. Internauci ruszyli z komentarzami.

"Rolnik szuka żony". Anna opublikowała zdjęcia z sesji. "W oczekiwaniu"

Chociaż telewizyjna kariera Anny skończyła się jakiś czas temu, to gwiazda "Rolnika" nie zamierza zwalniać tempa. Rozwija swój profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją 124 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie Anna zamieszcza kadry z życia prywatnego. Niedawno pochwaliła się efektami sesji ciążowej, na którą wybrała się z Jakubem. Zakochani nie szczędzili sobie czułości na kadrach, a Anna w zmysłowej kreacji dumnie prezentowała swój krągły brzuch. "W oczekiwaniu na naszego małego księcia" - czytamy w opisie zamieszczonym przez rolniczkę. Pod postem od razu pojawiły się komentarze zachwyconych internautów. "Przepiękne zdjęcia", "Aniu, wyglądasz kwitnąco", "Duet idealny", "Wyglądasz super" - pisali. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Jakub ma już trójkę dzieci. Co na to Anna?

Jakub jest już ojcem trójki dzieci, których doczekał się ze swoją byłą żoną. Internauci dopytywali Annę, czy przeszłość ukochanego nie jest dla niej przeszkodą. Odpowiedziała dosadnie na InstaStories. Nie kryła zirytowania powtarzającymi się pytaniami. "To nie koncert życzeń, to normalne, że ludzie w tym wieku mają jakąś przeszłość i np. dzieci. Czego mam się bać?" - skwitowała Anna na InstaStories. Ma rację?

Anna i Jakub Fot. @jakub_manikowski / Instagram